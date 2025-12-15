George Clooney confiesa que decidió no volver a "besar a chicas" en películas después de cumplir 60 años. "Tuve una conversación con mi mujer"

En esta vida poco importa ser una estrella consagrada y cuya carrera se cuenta en éxitos: la edad seguirá siendo una preocupación que llevar con más o menos cabeza. El caso de George Clooney no es una excepción, y en una conversación con el Daily Mail ha confesado que, después de tener una conversación con su esposa Amal, tomó una decisión drástica que afectaría a su carrera profesional: no volver a "besar a chicas" en las producciones en las que participe.

Conciencia de edad

Tal y como explicó, el actor, que ha tomado como referente a Paul Newman, es plenamente consciente de que lleva las seis décadas sobre la Tierra con bastante dignidad, pero aún así sabe muy bien los roles que debe aceptar o no a nivel profesional.

"He estado intentando seguir el camino de Paul Newman, 'Ok, bueno, no voy a besar a una chica nunca más'. Cuando cumplí los 60 tuve una conversación con mi mujer. Le dije, 'mira, puedo seguir jugando al baloncesto con los chicos. Juego con tíos de 25 años. Puedo aguantar, estoy en forma. Pero dentro de 25 años tendré 85. No importa cuántas barritas de granola te comas, es un número real".

No es la primera vez que Clooney ha dejado caer que ya no está para según qué trotes interpretativos. De hecho, durante una entrevista con 60 minutes, ya dejó claro que su carrera ya no pasaba por competir por ciertos papeles, sino que se encontraba en pleno proceso de transición hacia nuevos horizontes.

"Mira, tengo 63 años. No intento competir con protagonistas de 25 años. No es mi papel. Ya no hago películas románticas. No sé si habría podido [dar el salto a Broadway] antes. No estaba… no había hecho el trabajo necesario para llegar a ese punto. Quiero decir, no hay un solo actor vivo al que no le hubiese encantado, ya sabes, estar en Broadway. Así que esa es… esa es la parte divertida".

Con o sin aceptar papeles cortejando jovencitas —ya sabemos lo que le gusta a Hollywood jugar de este modo la carta del edadismo—, está claro que a George Clooney aún le quedan muchos roles interesantísimos por delante. Sin ir más lejos, acaba de estrenar 'Jay Kelly', el nuevo largometraje de Noah Baumbach que llegó a Netflix el pasado 5 de diciembre.

