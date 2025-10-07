"Allí les importa una mierda la fama": George Clooney se alejó de Hollywood para criar a sus hijos en Francia y darles "una vida mejor"

Después de varias décadas en el centro de los focos, George Clooney ha decidido dar un paso atrás para proteger la infancia de sus hijos. En una entrevista reciente, el actor y director explicó por qué abandonó Los Ángeles junto a su esposa y sus gemelos, optando por una vida más tranquila en el campo francés. Su decisión, lejos de ser un simple cambio de escenario, responde a una reflexión más profunda sobre los efectos de la cultura de Hollywood y la exposición mediática.

Lejos del ruido

En una entrevista con Esquire, Clooney contó que viven "en una granja en Francia" y que desde el primer momento ha querido darles sus hijos una vida tranquila. Y también una infancia similar a la que tuvo él.

"Pasé buena parte de mi infancia en una granja, y de niño odiaba la idea. Pero ahora, para ellos, es como si no estuvieran en sus iPads, ¿sabes? Cenan con adultos y tienen que llevar los platos a casa. Tienen una vida mucho mejor"

El ganador del Oscar explicó que su principal motivación fue el deseo de darles a sus hijos una oportunidad real de crecer lejos de la presión de Hollywood.

"Me preocupaba criar a nuestros hijos en Los Ángeles, en la cultura de Hollywood. Sentía que nunca tendrían una oportunidad justa en la vida. En Francia, la fama les importa una mierda. No quiero que anden por ahí preocupados por los paparazzi. No quiero que los comparen con los hijos famosos de otros"

El actor, que este año ha estado especialmente activo, siendo nominado al Tony por la obra 'Good Night and Good Luck' y su papel protagónico en 'Jay Kelly' de Noah Baumbach, parece haber encontrado un nuevo equilibrio entre su carrera y su vida familiar. En la película, Clooney interpreta a una estrella de cine que se enfrenta a un ajuste de cuentas personal, un tema que el propio actor reconoce como cercano a su experiencia.

Fiel a su estilo, el actor también abordó hace poco las críticas sobre su forma de actuar: "¿Dicen que solo me interpreto a mí mismo? Me importa un bledo", declaró a Vanity Fair. "No hay muchos de mi edad que puedan hacer comedias generales como 'O Brother!' y luego 'Michael Clayton' o 'Syriana'. Así que si eso significa que me interpreto a mí mismo todo el tiempo, me importa un bledo... ¿Alguna vez has intentado interpretarte a ti mismo? Es difícil".

Desde su refugio en Francia, Clooney combina la serenidad de la vida rural con su carrera. Esta decisión de apartarse del ruido de Hollywood no parece un retiro, sino una declaración de que la fama pasa, pero para él, lo verdaderamente importante es la familia y la libertad de vivir a su manera.

