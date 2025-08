George Clooney sobre las críticas a sus actuaciones: "Me importa una mierda"

Desde que George Clooney saltara a la fama gracias a 'Urgencias' en 1994 hasta ahora, ha pasado por todas las fases de la estrella de cine, desde hacer cine de aventuras hasta su época de prestigio pasando, por supuesto, por ser un hombre anuncio (concretamente, de Nespresso). Sin embargo, hay gente de la industria, como Quentin Tarantino, que creen que ha pasado mucho tiempo desde su último gran éxito. No le falta razón: al fin y al cabo, 'Gravity', su último bombazo en taquilla, es de 2013. Sin embargo, Clooney tiene algo que decirle a todos los que le critican.

Clooney Tunes

En Vanity Fair, hablando sobre su próxima película con Noah Baumbach, 'Jay Kelly', el actor ha mandado un mensaje a sus críticos: "¿La gente dice que solo hago de mí mismo? No me importa una mierda". Ante todo, sutil y elegante, George. "No hay tantos tíos en mi rango de edad que puedan hacer comedias locas como 'O brother' y después 'Michael Clayton' o 'Syriana'. Si eso significa que estoy haciendo de mí mismo, no me importa una mierda", ha afirmado.

He tenido la suerte de que mi carrera no haya tenido un éxito rotundo en muchos aspectos diferentes. No alcancé el éxito, ese tipo de éxito que puede cegarte, hasta los 33 años. Para entonces, llevaba 12 años trabajando. Tenía muy claro lo efímero que es todo y lo poco que tiene que ver contigo, sinceramente.

En 'Joe Kelly', que se estrenará en Venecia antes de salir en Netflix el 5 de diciembre, interpreta a una estrella de cine que utiliza una frase que al propio actor le viene de perlas para ejemplificar lo que quiere decir: "¿Has intentado interpretarte a ti mismo? Es muy duro". A sus 64 años, y con mucha carrera aún por delante, lo que piense la gente de él parece darle bastante igual. Ojalá todos aprendiéramos un poco de su actitud, la verdad.

