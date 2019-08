Todas las películas de Quentin Tarantino ordenadas de peor a mejor

Ya está aquí. Ya llegó. Es la novena película de Quentin Tarantino, que ya aterrizó. Y como siempre, como cada vez que ha estrenado un nuevo trabajo, la polémica está servida. Ya sea por la calidad de la película (algo que siempre está por encima del resto de competidores), por las costumbres fetichistas de cualquier implicado en el trabajo o por el escaso decoro de un director que ha demostrado continuamente que la corrección, cuanto más lejos, mejor, 'Érase una vez en Hollywood' es la frase de moda del verano.

Con un nuevo reparto de campanillas, algo que no ha faltado ni siquiera en su pequeñísimo debut, Tarantino viaja a las entrañas de la era dorada del Hollywood pre-revolucionario para jugar a las películas en su trabajo más meta, pero también más personal. Mientras su constante amenaza de retiro sigue acechando en la sombra, lo mejor que podemos hacer el resto de mortales es disfrutar de su cine cada vez que tengamos un ratito. Ladrón, homenajeador, talentoso, genio. Hay un Tarantino para cada uno de nosotros.

Django desencadenado

Reparto: Jamie Foxx, Christoph Waltz, Leonardo DiCaprio, Kerry Washington, Samuel L. Jackson, Don Johnson

El primer Oscar al mejor guión original para un libreto de Tarantino en solitario pertenece, sorprendentemente, a su película más perezosa, aparatosa y forzada. 'Django desencadenado', su primer western, nos regala algún momento estupendo, una interpretación (también premiada) entrañable por parte de Christoph Waltz y poco más. Tal vez, quién sabe, su cacareada versión extendida mejore el resultado final.

Kill Bill

Reparto: Uma Thurman, David Carradine, Lucy Liu, Vivica A. Fox, Chia Hui Liu, Michael Madsen, Daryl Hannah

Quentin Tarantino ha zanjado el tema: "es una única película". Eso beneficia sobre todo a la primera entrega, un juguete de acción que estaba condenado a envejecer sin el amor que destila su segundo volumen. Épica y seca como el maldito desierto, diálogos hermosos, gente rota y un Robert Richardson en plenitud tiñen de amarillo y rojo escarlata una venganza que, a lo mejor, aún no ha terminado.

Reservoir Dogs

Reparto: Tim Roth, Harvey Keitel, Chris Penn, Steve Buscemi, Michael Madsen

En los gloriosos noventa, con los videoclubs a pleno rendimiento, el cine de acción oriental en su mejor momento y las revistas de cine en papel como único referente mensual cinematográfico, nuestros gurús de entonces nos advirtieron dos cosas: que llegaba un tío con talento y que parecía haberse empapado de todas las películas habidas y por haber. Su universo musical también se inició aquí. 'Reservoir Dogs' lo empezó todo.

Los odiosos ocho

Reparto: Samuel L. Jackson, Kurt Russell, Jennifer Jason Leigh, Walton Goggins, Tim Roth, Demian Bichir, Michael Madsen, Bruce Dern

A lo mejor Tarantino sabía que su anterior western no estaba del todo bien, así que decidió repetir género y perfeccionar todo lo que estaba ya en Django. 'Los odiosos ocho' es otro vacile de Tarantino, pero también ante su película más "pequeña" desde 'Reservoir Dogs'.

Una localización, un puñado de personajes y dos partes claramente diferenciadas. La primera, más tradicional, es todo boquilla. La segunda, la moderna, es una barbaridad desternillante. Pocas pegas se pueden poner a una película que te hace chistes con sus propios errores. Fabuloso Morricone, fabuloso Richardson y fabulosos Nicotero y Berger. La primera peli de terror de Tarantino es también una de las más divertidas.

Érase una vez en... Hollywood

Reparto: Leonardo DiCaprio, Brad Pitt, Margot Robbie, Al Pacino, Kurt Russell, Bruce Dern, Timothy Olyphant

Su nueva película es un resumen perfecto de las razones por las que ha creado su propio universo: para quedarse a vivir en él y recordar sus días de gloria cuando sea un anciano invidente. Para recordar su Hollywood.

Esto fue una vez en Hollywood, pero en el de Tarantino.

A pesar de que un montón de caras conocidas resuciten para crear ambiente, ninguna llega a tener más calado ni importancia que dos de los personajes más finamente escritos de su carrera. Rick y Cliff son los personajes más entrañables y queridos de su carrera desde los días de 'Jackie Brown', una película tan melancólica como esta pero que casi parecía terrenal.

Su nueva peli no lo es, pero como justificación de la existencia de un universo donde sentirse cómodo y a salvo, es perfecta.

Crítica en Espinof .

Malditos bastardos

Reparto: Brad Pitt, Christoph Waltz, Mélanie Laurent, Diane Kruger, Michael Fassbender, Daniel Brühl, Eli Roth

La única manera de haber mejorado esta desvergonzada epopeya, a medio camino entre las hazañas bélicas y el cine de Enzo G. Castellari del que toma prestado el título, habría sido el ok de Adam Sandler para interpretar el papel que acabó en manos de Eli Roth. Ambiciosa, incómoda, violenta y, como siempre, tronchante. 'Malditos bastardos' es, entre otras cosas, el hogar del que según el propio director, es el mejor personaje que ha creado: Hans Landa.

Pulp Fiction

Reparto:John Travolta, Samuel L. Jackson, Uma Thurman, Bruce Willis, Ving Rhames, Harvey Keitel, Tim Roth, Amanda Plummer, María de Medeiros, Eric Stoltz, Rosanna Arquette, Christopher Walken

Ver 'Pulp Fiction' ahora, después tantos años, es como cuando vuelves a casa por fiestas y te tomas unas copas con los colegas. En esos casos siempre hay mucho de qué hablar después de tanto tiempo, porque te has casado, te has comprado un coche o has aprendido un nuevo idioma, pero al final siempre terminas recordando las dos o tres historias que forjaron esa amistad mantenida durante tanto tiempo. Y terminas brindando por las mismas historias de siempre.

Jackie Brown

Reparto: Pam Grier, Samuel L. Jackson, Robert De Niro, Robert Forster, Bridget Fonda, Michael Keaton

El único guión no original de Tarantino se convierte en su película de madurez. Tanto, que aún continúa como tal más de veinte años después. Los mejores personajes, los más queridos por el director, salían de las páginas de una novela de Elmore Leonard conocida en España como 'Cóctel explosivo' durante los viejos buenos días del Círculo de lectores. Con tanta bilis como corazón, y la mejor selección musical de su cine, 'Jackie Brown' es una obra maestra incontestable.

Death Proof

Reparto: Kurt Russell, Rosario Dawson, Vanessa Ferlito, Zoe Bell, Sydney Tamiia Poitier, Rose McGowan, Tracie Thoms, Mary Elizabeth Winstead

Tarantino se pone juguetón, y en plena moda por recuperar el grindhouse y las películas de explotación, decide compincharse con Robert Rodríguez (y amigos) y apostar a caballo ganador con un programa doble espectacular. Si 'Planet Terror' resultaba ser la mejor película de Rodríguez, la jugada de Tarantino es un delirante regreso a los días de gloria del eurotrash más fino.

Como más de la mitad de su filmografía, una película de tías duras poniendo firmes a los gañanes de alrededor. 'Death Proof' es pura magia irrepetible y extracinematográfica.