'Érase una vez en... Hollywood': 22 referencias y homenajes para disfrutar a fondo la nueva película de Quentin Tarantino

La nueva película de Quentin Tarantino es un auténtico alud de referencias, homenajes y guiños a un momento clave en el cine de los años sesenta: por un lado, la muerte de los géneros clásicos, que se veían explotados, pervertidos y resucitados por los estajanovistas europeos. Por otro, la caída de las grandes estrellas, que miraban a Italia y a la televisión, lo que marca un cambio de ciclo en la historia del audiovisual. Se trata de una época que Tarantino, como devoto del cine insólito y para las masas, conoce bien.

Y lo plasma perfectamente en una película que no tiene ánimo de enciclopedia de referencias, que no quiere avasallar al espectador pero en cuya superficie solo hay que empezar a rascar para que broten múltiples nombres propios, modas y tendencias de la época. Estos son solo algunos de ellos. Por supuesto, este artículo tiene SPOILERS LEVES.

El avispón verde (1966-1967)

'The Green Hornet' es la serie en la que está trabajando Cliff cuando su camino se cruza con Bruce Lee, que le da una paliza en un descanso del rodaje. Por entonces Lee aún estaba lejos de la fama mundial, aún a cuatro años de rodar en 1971 su primer hit, 'Kárate a muerte en Bangkok'

Batman (1966-1968)

La serie de televisión en tono bufo sobre el Hombre Murciélago es mencionada despectivamente por el productor interpretado por Al Pacino, como ejemplo de un destino en el que un actor hecho y derecho no querría acabar (aunque su galería de villanos y secundarios han acabado pasando merecidamente a la historia). La serie policiaca 'Mannix' también es mencionada como un destino poco apetecible para Dalton. Las voces de Adam West y Burt Ward, es decir, Batman y Robin, aparecen también en los créditos finales en un concurso radiofónico auténtico.

Bonanza (1959-1973)

Junto a 'Valle de pasiones', 'Bonanza' es el popularísimo western televisivo que el director Sam Wanamaker pone como ejemplo de producciones "pasadas de moda" de las que convence a Rick Dalton de que se van a distanciar con su producción juntos, 'Lancer'.

C.C & Company / La familia manson (1970)

Cuando Sharon tate entra al cine a ver su propia película, le ponen el trailer de este film de Ann-Margret, un drama de moteros en el que un mecánico de buen corazón se enfrenta a su propia banda por el favor de una periodista accidentada. De forma tristemente paradójica, fue titulada en España 'La familia Manson' para aprovechar, de forma algo miserable y sin que la película original tenga nada que ver, la fama de Manson tras el juicio por el asesinato... de Sharon Tate.

Sergio Corbucci

Mencionado en la película como "el segundo mejor director de spaghetti westerns del mundo". Se supone que después de Sergio Leone, pero lo cierto es que su filmografía es impresionante: 'El gran silencio' (una gran influencia para 'Los odiosos ocho' de Tarantino, por cierto), 'Django' (otra influencia obvia), 'Joe el implacable', 'Los despiadados' y la absolutamente increíble 'Vamos a matar, compañeros', además de un puñado de películas de Terence Hill y Bud Spencer. Rick Dalton rodará a sus órdenes la ficticia 'Nebraska Jim'.

Fabian

Actor y cantante italiano mencionado a propósito de la falsa película de Dalton 'Los 14 puños de McCluskey'. Se dice en 'Érase una vez en... Hollywood' que no pudo participar en ella por haberse roto un hombro en el rodaje del western televisivo 'El virginiano', producción real en la que en efecto participó el actor en tres episodios.

La Familia

La mayoría de los acólitos de Manson que aparecen en la película son reales: Susan Atkins o 'Sexy Sadie' (Mikey Madison) y Patricia “Katie” Krenwinkel (Madisen Beaty) participaron en el asesinato de Sharon Tate. Linda Kasabian no participó activamente en los crímenes, pero estuvo implicada, y en la película aparece acreditada como 'Flower Child' (Maya Hawke). Lynette Fromme (Dakota Fanning) mantiene sometido al dueño del Rancho Spahn (y en 1975 intentaría asesinar a Gerald Ford). Más gente real: Catherine Share, o Gipsy (Lena Dunham) y Dianne Lake (Sydney Sweeney)

El miembro más notorio de la secta que aparece en la película, Pussycat (Margaret Qualley), que introduce a Cliff en el Rancho, es completamente imaginaria.

FBI (1965-1974)

Serie policiaca popularísima en su día que aparece mencionada en un par de ocasiones. George Spahn, dueño del rancho donde está instalada la Familia, lo ve. Y Rick Dalton aparece insertado en un episodio real de 1965, 'Todas las calles están silenciosas'.

Jodie Foster

No es una referencia explícita, pero Trudi Fraser (Julia Butters), que coincide con Rick Dalton en el rodaje de 'Lancer', podría ser un homenaje a Jodie Foster. Hay un cierto parecido físico, el nombre suena claramente similar, por la época Foster aparecía en multitud de series de televisión, y Trudi demuestra una inteligencia y madurez que no cuesta identificar con la superdotada actriz. Nunca lo hizo en 'Lancer', pero sí en westerns televisivos como 'Bonanza', 'La ley del revólver' o 'Kung Fu'.

Hullabaloo (1965-1966)

Mítico programa de variedades de NBC donde se cantaba y se bailaba como si no hubiera un mañana y que tenía un presentador rotatorio por cuyo puesto pasaron mitos como Jerry Lewis, Petula Clark, Liza Minnelli o Frankie Avalon. Todos los artistas importantes de la época pasaron por su escenario, de los Animals a las Supremes, y Tarantino lo recrea en la famosa secuencia bailonga de Rick Dalton al compás de la mítica 'The Green Door' de Jim Lowe (que muchos conocerán por la no menos mínima versión de Los Nikis).

Kid Colt, Outlaw

Hay un ejemplar del famoso cómic de Atlas (después Marvel) del Oeste en el tráiler de Cliff. Quizás sea un ejemplar perteneciente a la jugosa etapa dibujada por Jack Kirby y Dick Ayers entre 1959 y 1965.

Lancer (1968-1970)

El western de la CBS en el que Rick Dalton acaba interpretando a un villano existió realmente. James Stacy y Wayne Maunder (en la película de Tarantino interpretados por Timothy Olyphant y Luke Perry) eran un par de hermanos que llevaban un rancho familiar, al estilo de 'Bonanza'. Uno de los actores de la serie, Andrew Duggan, aparece en la portada de la revista TV Guide.

La mansión de los siete placeres

'The Wrecking Crew' es la cuarta y última película de Dean Martin interpretando al espía paródico Matt Helm en una película rodada para aprovechar el recientísimo despegue de la fiebre Bond. Es la película que Sharon Tate entra a ver en el cine, y la película que Tarantino muestra en pantalla es la auténtica. Hoy es más recordada por haber sido coreografiada por Bruce Lee en sus secuencias de acción (se puede ver en la película de Tarantino cómo entrena a Tate) y por significar el debut en pantalla de Chuck Norris.

Steve McQueen

Es uno de los actores reales de la época más directamente referenciados en 'Érase una vez en... Hollywood'. Lo interpreta Damian Lewis, y se habla de cómo le quitó el papel protagonista de la mítica 'La gran evasión' a Rick Dalton.

La mujer de cemento (1968)

Esta película de misterio protagonizada por Frank Sinatra y Raquel Welch se está proyectando en la pantalla del drive-in auténtico (aunque hoy cerrado) Van Nuys. Se trata de una película de Gordon Douglas en la que un detective de Miami encuentra el cadáver de una mujer ahogada con un peso de cemento y decide investigar el crimen.

Paul Revere & the Raiders

Sharon Tate escucha el disco 'The Spirit of '67' de esta banda semiolvidada de la segunda mitad de los sesenta. Ella misma reconoce que no molan tanto como los Doors.

Las películas falsas de Rick Dalton

Las explicó Tarantino en Pure Cinema Podcast y son una amalgama de influencias y guiños. 'Bounty Law' está basada en 'Randall, el justiciero', interpretada por Steve McQueen antes de hacerse famoso. 'Tanner' está basada en 'El salario de la violencia' de 1958, con Tab Hunter. 'Nebraska Jim' es una mezcla de 'Joe, el implacable' y 'Ringo de Nebraska', que también se conoció en algunos países como... 'Nebraska Jim'.

Por otra parte, la fastuosamente titulada 'Kill Me Ringo, Said the Gringo' es un guiño a 'Una pistola para Ringo' y 'El retorno de Ringo', ambas de Duccio Tessari. Finalmente otra de las películas italianas de Dalton, 'Red Blood, Red Skin', se basa en la película de Telly Savalas de 1970 'Al infierno, gringo'.

Jay Sebring

Una de las víctimas de la matanza en casa de Sharon Tate, a menudo olvidado por la fama de su amiga, y que en la película de Tarantino recibe cierto reconocimiento. Interpretado por Emile Hirsch, todo lo que se cuenta de él es cierto: era un famoso peluquero de Hollywood que estuvo saliendo con Sharon Tate antes de que esta se casara con Polanski, y permaneció junto a la pareja, desarrollando una íntima amistad con ambos.

Tess, la de los d'Urberville

Esta novela de Thomas Hardy de 1891 fue un escándalo en el momento de su publicación por la visión de la sexualidad que ofrecía, muy distinta a la de la Inglaterra victoriana. En la película de Tarantino, Tate la compra como un regalo para Polanski. En la vida real, Polanski adaptaría la novela en 1979, con Nasstassja Kinski como protagonista y bajo el título de 'Tess'.

Three on the Attic (1968)

Una comedia típica de su época que Tarantino muestra en varios carteles e incluso emitida en televisión. Como la secuencia de la Mansión Playboy, Tarantino emplea esta hoy desconocida película en la que un trío de mujeres despechadas conspiran para vengarse del hombre que las engaña a las tres para reflejar la época de liberación sexual que se vivía a finales de los sesenta.

Universo Tarantino

El guiño más obvio al universo interconectado de Tarantino está en los cigarrillos Red Apple que Rick Dalton anuncia en los créditos finales, y que aparecen en casi todas sus películas. Hay algún detalle más: el set de la ficticia 'Bounty Law' donde son entrevistados Rick y Cliff fue usado en 'Django desencadenado'. Y obviamente, la película antinazi 'Los 14 puños de McCluskey' tienen mucho que ver con el universo de 'Malditos bastardos'.

El valle de las muñecas (1967)

Cuando Sharon Tate entra al cine a ver su propia 'La mansión de los siete placeres', habla con el gerente del cine de la que fue posiblemente su película más conocida, la hoy desfasadísima 'El valle de las muñecas'. Se trata de un melodrama acerca de tres chicas abriéndose paso en Hollywood, y cuya mayor virtud es haber inspirado la tronadísima secuela de Russ Meyer 'Más allá del valle de las muñecas'.

Otras películas cuyos carteles pueden verse en la película de Tarantino o son mencionadas son, entre muchas otras, 'Romeo y Julieta' de Zeffirelli, 'Un maravilloso veneno' de Noel Black, 'No hagan olas' de Alexander Mackendrick (en un cartel en casa de Tate), 'La noche del escándalo Minsky' de Friedkin o, en programa doble con 'La mansión de los siete placeres', 'Salario para matar' de Sergio Corbucci.