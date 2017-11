Charles Manson en el cine: ocho películas para sumergirse en las tinieblas de 'Helter Skelter'

La muerte de Charles Manson entierra definitivamente el cadáver de los sesenta, una década que acabó de la peor forma posible para la inocencia colectiva estadounidense y de la mejor manera para la cultura pop más desprejuiciada. Después de la ingenuidad del Verano del Amor, la brutalidad, la violencia y la oscuridad se apoderaron de las pantallas de todo el mundo en los años setenta. Buena parte de ese cambio de conciencia lo tuvieron los crímenes planeados por Charles Manson.

La historia es de sobra conocida: La Familia era el sobrenombre con el que se conocía a la secta hippy que lideraba Manson a finales de los sesenta. En julio y agosto de 1969, los seguidores de este aspirante a estrella frustrada (algunos dicen que con un talento musical nada desdeñable, aunque el cúmulo de circunstancias que rodean a su figura hacen un poco complicado juzgar con ecuanimidad) cometieron nueve asesinatos, entre otros los de la actriz Sharon Tate, entonces embarazada de Roman Polanski. Un día después, al empresario Leno LaBianca y su mujer Rosemary.

Dos años más tarde, Manson era encarcelado como autor intelectual de siete de esos asesinatos y material de dos de ellos. Manson, a través del uso intensivo de drogas y de un metódico lavado de cerebro, metió a sus acólitos la idea de una inminente guerra civil contra la población negra, que llamaba Helter Skelter (sí, como la canción de los Beatles). Su planazo: azuzar una serie de crímenes en el que quedaran pistas que acusaran erróneamente a la sociedad negra, y así adelantar el apocalipsis racial.

La crueldad de los crímenes y su presencia mediática absolutamente desquiciada y en la que no mostraba el menor signo de arrepentimiento le convirtieron en un caramelo para la cultura pop más esquinada. El cine de explotación de los años setenta sacó buen partido de su magnética personalidad y de su relación con sus acólitos (chicas como Susan Denise Atkins, más conocida como Sexy Sadie, son protagonistas de la estupenda novela 'Las chicas' de Emma Cline, que por supuesto será adaptada en el futuro al cine).

Pero su impacto llega hasta hoy. No solo la figura de Manson ha inspirado a artistas como Marylin Manson (obviamente) o Rob Zombie, sino que se siguen rodando películas sobre su figura. El último, Quentin tarantino, cuya novena película estará ambientada en 1969, con Manson jugando un papel esencial como villano al fondo del retrato. Hasta esta nueva encarnación en pantalla, las tropelías de Manson han sido reflejadas en multitud de ocasiones en pantalla.

Hemos seleccionado algunas de las más destacadas. No están todas las películas inspiradas en el supersociópata, pero sí las más notorias. Hemos dejado de lado multitud de líderes de cultos ficticios del cine que claramente beben de algunas características de Manson, entremezcladas con otros iluminados como David Koresh o el reverendo Jim Jones. Os aconsejamos, eso sí, estómago y mano izquierda: muchas de estas películas son explotación pura y dura de los terribles hechos reales, y su interés es más sociológico que cinematográfico.

1 - 'The Helter Skelter Murders' (1971)

Quizás la más singular y reivindicable de todas las mansonxpoitations, estrenada solo año y medio después de los juicios, pero ya aludiendo directamente a Manson y los suyos, sin disfrazarlo de un gurú hippie cualquiera. Mezclando espíritu de guerrilla y pura serie Z de explotación de la fiebre Manson, la película combina larguísimas secuencias de recreación de consumo de drogas con declaraciones reconstruidas del juicio (el productor Wade Williams había asistido a las sesiones).

La película llega incluso a fabricar un inexistente film de Sharon Tate usando una doble muy poco creíble. Su título original en 1971, más bien discreto, fue 'The Other Side of Madness', pero tras el estreno de la TV-movie 'Manson, retrato de un asesino' en 1976 y el tremendo éxito que cosechó, la película volvió a los cines con el título 'The Helter Skelter Murders' y publicitada con un llamativo “¡Exclusiva! Ahora puedes ver la película que no se pudo mostrar en televisión". Unos águilas.

2 - 'The Manson Massacre' (1971)

Otra película rodada a toda prisa a principios de década y reestrenada a rebufo del éxito de 'Manson, retrato de un asesino', como queda bien patente en el trailer, que cita directamente la serie de la CBS. En realidad, su título original era 'The Cult' y presentaba a un gurú abiertísimamente inspirado en Manson, pero tomándose ciertas libertades: incesto, sadomaso, gente durmiendo en ataúdes, robo de dildos... Con sus ratos de porno blando (con la presencia de la poco vista actriz Debbie Osborn) y una filosofía abiertamente entregada a coger el dinero y correr.

3 - 'Manson, retrato de un asesino' (1976)

La auténtica fiebre Manson arrancó con esta miniserie de dos episodios, titulada originariamente 'Helter Skelter' y basada en la madre del cordero: el best-seller del mismo nombre escrito por Vincent Bugliosi, fiscal auténtico del caso. El libro es insoportable: un febril Bugliosi se presenta poco menos que como héroe nacional por haber encerrado a Manson, y por suerte la serie modera un poco el tono.

El impacto en su día vino en gran medida, aparte de su tono frío y la generosidad de medios, por la pesadillesca interpretación de Steve Railsback como Charles Manson, que consiguió captar todo el carisma infernal del gurú. Railsback se vio condenado, pese a su talento, a aparecer en subproductos del calibre de la sudafricana demencia post-ET 'Nukie'... hasta que brilló de nuevo interpretando a otro criminal, nada menos que a 'Ed Gein' en el biopic del año 2000.

Disfrutó de un remake de tres horas en 2004, que obviamente fue incapaz de replicar el impacto de la miniserie original.

4 - 'Manson Family Movies' (1984)

Caso primitivísimo de found footage, basado en la idea de que Manson y los suyos robaron una cámara de una furgoneta de la televisión. Se difundió el rumor de que con ella y tres cámaras Super-8 con la que hacían porno, Manson y los suyos rodaban snuff movies, y que los asesinatos de Tate-LaBianca habían sido filmados. De ahí viene la rumorología, presente en infraclásicos como 'Snuff' y aún hoy circulando entre conspiranoicos, de que existen cultos satánicos vinculados al rodaje de snuff movies.

El director de cine experimental John Aes-Nihil rindió homenaje a ese rumor con 'Manson Family Movies', una incomodísima, tosca y pesadillesca grabación tanto del día a día de La Familia, con drogas, orgías y demás parafernalia, como de los terribles asesinatos. Pese a momentos de autentica risa (esa Sharon Tate con tripa postiza), la textura de vídeo es aterradora y mugrienta, y le cuesta muy poco evocar el ambiente de pesadilla que quizás se vivía en la comuna y sin duda se vivió durante los crímenes.

5 - 'The Manson Family' (2003)

El inclasificable director ultraindependiente Jim Van Bebber tardó quince años en finalizar esta crónica del ambiente que se vivía dentro de La Familia (resumiendo: un montón de sexo grupal y bastantes drogas). La banda sonora industrial de los también bastante aguerridos Skinny Puppy dota de la correspondiente abrasión sonora a una película que mezcla ficción (el rodaje de una serie de televisión sobre crímenes) y hechos reales, aunque se pasa por encima de todo lo concerniente a los juicios y se centra en la comuna y los asesinatos.

6 - 'Manson, My Name Is Evil' (2009)

Curiosísima cinta narrada desde el punto de vista uno los jurados del caso Manson, un jovencito cristiano recalcitrante que comienza a encapricharse de una de las acólitas de Manson, Leslie Van Houten, interpretada por una inquietante y seductora Kristen Hager. Mezclando ciertos ramalazos de docudrama con comedia satírica, y aunque a veces el tono da bandazos hacia lo grotesco, lo que le hace perder fuerza, es interesante cómo la película subraya el importantísimo papel que en el juicio tuvieron algunos de los seguidores de Manson.

7 - 'House of Manson' (2014)

Al estilo de recientes biografías de asesinos en serie ('Ted Bundy, 'Gacy', etc.), 'House of Manson' intenta adentrarse en la personalidad del criminal, pero su tono telefílmico y sin riesgo le impiden transmitir al espectador la complejidad de la mente de Manson. Como recopilación de datos pasa la prueba, como recreación de los años sesenta también, pero como respuesta al enigma Manson queda muy lejos de triunfar.

8 - 'Manson's Lost Girls' (2016)

Algo ridícula película para televisión donde todos los miembros de La Familia, empezando por el propio Charles Manson (Jeff Ward) son bellísimos y están enfrascados en una genuina experiencia de amor libre del bien hasta que llegan los crímenes. Todo esta rodado con estética de anuncio de colonia, pero la producción presenta un innegable interés al estar contado desde la perspectiva de Linda Kasabian, única partícipe en los crímenes que no fue condenada, al arrepentirse de lo sucedido y convertirse en el principal testigo de la acusación.