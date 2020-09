'Reservoir Dogs': el arrollador debut de Quentin Tarantino que aún permanece como una de sus mejores películas

Los amantes de ver cine durante su emisión televisiva están teniendo últimamente la oportunidad de recuperar títulos de algunos de los directores más aclamados de nuestro tiempo. El lunes fue el turno de David Fincher y 'The Game', el martes tocó Christopher Nolan y 'El truco final (El prestigio)' y esta noche se podrá ver 'Reservoir Dogs', la ópera prima de Quentin Tarantino, en Paramount Network a partir de las 23:55.

'Reservoir Dogs' es la historia de un atraco, pero no de su ejecución, ya que Tarantino está más interesado en todo lo que rodea al mismo, en especial la forma en la que los atracadores intentan salir con vida del mismo. Y es que la policía ya estaba esperando a su llegada, por lo que todo apunta a que hay un topo entre ellos...

Una fulgurante carta de presentación

En mayor o menor medida, todos los ingredientes del cine de Tarantino están ya presentes en 'Reservoir Dogs', desde esos geniales diálogos que incluyen algunas reflexiones sobre la cultura popular hasta la acertadísima selección de los temas musicales para acompañar las imágenes. También su querencia por la violencia, no tan estilizada aquí como en otras ocasiones.

Es cierto que 'Reservoir Dogs' bebe de forma clara de otras películas, algo que siguió siendo una constante en su cine, pero aquí los parecidos con 'City on Fire' llegaron a impulsar algunas acusaciones de plagio con el paso del tiempo. Sin embargo, la clave de Tarantino es que es un brillante mezclador de ideas ajenas para construir sus relatos y en su ópera prima también se puede detectar la inspiración de cintas como 'Atraco perfecto' o 'Pelham 1, 2, 3'.

Tampoco conviene dejar de lado el excelente reparto que tiene a su disposición Tarantino, desde Tim Roth hasta el fascinante psicópata interpretado por Michael Madsen -inolvidable la escena de la tortura-, pero es que por ahí también tenemos a unos inspiradísimos Steve Buscemi, Harvey Keitel o Chris Penn.

Además, Tarantino hace un ágil uso de los saltos temporales para que la película no decaiga cuando en realidad se trata de un extenso clímax en el que hay que ir resolviendo diferentes incógnitas antes de saber si aguarda algún tipo de final feliz a sus protagonistas. Por el camino, una película con mucho estilo que equilibra con mucho acierto el humor, el suspense y la violencia.

Lo cierto es que 'Reservoir Dogs' no fue ningún bombazo en taquilla, ya que costó 1,2 millones de dólares y en Estados Unidos recaudó 2,8 millones en su paso por los cines. No obstante, sí que fue una gran carta de presentación para Tarantino, quien apenas un par de años después arrasaría con 'Pulp Fiction', cuya taquilla de 222 millones de dólares no estuvo muy lejos de multitplicar por 30 su coste de 8 millones.