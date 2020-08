'The Game': David Fincher lleva al límite a Michael Douglas en este retorcido thriller que no estuvo a la altura de 'Seven'

David Fincher celebró hace bien poco su 58 cumpleaños y sospecho que el programador de Paramount Network tomó nota de ese dato cuando decidió que la cadena emitiese 'The Game', el tercer largometraje dirigido por el autor de 'El curioso caso de Benjamin Button', hoy a partir de las 20:02.

Michael Douglas da vida en 'The Game' a Nicholas Van Orton, un millonario que tiene todo lo que un hombre puede desear. Por tanto, su hermano Conrad lo tiene difícil para regalarle algo a alguien que ya lo tiene todo, pero logra sorprenderle cuando le ofrece participar en un juego que cambiará su vida para siempre.

¿Un paso atrás?

'The Game' estaba llamada a ser la gran confirmación de Fincher tras 'Seven', pero claro, las expectativas eran tan altas que no logró estar a la altura. Entre los que simplemente esperaban más de lo mismo y aquellos con el ojo avizor para derribar a la nueva gran promesa del cine de Hollywood, la película no es que fuese mal recibida, pero si pasó más desapercibida de lo debido.

Está claro que todo está muy marcado por la resolución, pero hasta entonces Fincher sabe muy bien cómo ir elevando la tensión para trasladar al espectador la sensación de agobio que sufre el personaje interpretado por Douglas, muy solvente al frente de un reparto en el que también encontramos a Sean Penn -en un papel que a punto estuvo de ser interpretado por Jodie Foster- y una Deborah Kara Unger disfrutando de los 15 minutos de fama que la meca del cine le concedió tras su ardiente participación en 'Crash'.

También es verdad que esa atmósfera que construye Fincher no es tan absorbente como la de 'Seven', ya que todavía le quedaban ciertos detalles por pulir en su manejo de la puesta escena, aunque también hay que reconocer que eleva de forma innegable el libreto firmado por John Broncato y Michael Ferris.

Lo curioso del tema es que Fincher tenía planeado ponerse manos a la obra con 'The Game' cuando le llegó la oportunidad de hacer 'Seven' y no la dejó pasar. Dentro de su filmografía, habría tenido mucho más sentido que la que ahora nos ocupa llegase antes, aunque a cambio habría tenido que realizarla con un presupuesto mucho menor.

Tras el gran éxito conseguido por 'Seven', cuyos ingresos en taquilla se dispararon hasta los 327,3 millones de dólares, había muchas esperanzas depositadas en 'The Game' y no logró estar a la altura. Es cierto que no fue un fracaso, pero los 109 millones de dólares de recaudación mundial frente a un presupuesto de 48 millones supieron a poco. De hecho, en Estados Unidos no estuvo ni entre los 40 títulos más taquilleros de 1997...