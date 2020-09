'El truco final (El Prestigio)': Hugh Jackman se enfrenta a Christian Bale en una de las cumbres del cine de Christopher Nolan

Christopher Nolan vuelve a estar en boca de todos gracias al estreno de 'Tenet', su undécimo largometraje como director. En laSexta han debido estar muy atentos a eso y han querido aprovechar el tirón para emitir 'El truco final (El prestigio)' esta noche a partir de las 22:30 en El Taquillazo.

Adaptación de la novela homónima de Christopher Priest, 'El truco final (El prestigio)' cuenta la historia de la rivalidad entre dos magos, el sofisticado Robert Angier y el más mundano Alfred Borden, cuya amistad se va al traste tras ver cómo su truco más ambicioso fracasa. A partir de entonces, cada uno de ellos estará dispuesto a hacer cualquier cosa para superar al otro.

Hipnótica

Sobre el papel, 'El prestigio (El truco final)' podía parecer parte de otro de esos casos en los que Hollywood enfrenta a dos películas aparentemente demasiado similares. Pasó con 'Armageddon' y 'Deep Impact' o 'Bichos' y 'Hormigaz' por mencionar solamente un puñado de ejemplos. En este caso la rival de la película de Nolan era 'El ilusionista'.

A la hora de la verdad fue muy distinto, ya que la cinta protagonizada por Edward Norton optaba por un enfoque más romántico y pausado, mientras que la agria rivalidad entre Hugh Jackman y Christian Bale se decantaba más por el misterio y un ritmo ágil. Casi podría decirse que eran propuestas complementarias, como también que la de Nolan era muy superior al estimable largometraje firmado por Neil Burger.

Motivos para explicarlo hay muchos, el primero y más llamativo sería el gran trabajo de Jackman y Bale por separado, pero también cuando sus personajes comparten plano. A partir de eso, Nolan construye un relato con una magnífica estructura en la que lo realmente importante no es esa gran revelación final, sino la forma en la que construye el relato.

Con un moderado presupuesto de 40 millones de dólares, 'El truco final (El prestigio)' consigue un clima visual absorbente y cuidado hasta los últimos detalles. Eso da pie a escenas con mucha fuerza individual, pero lo vital es que raya a un nivel altísimo en todo momento.

El Truco Final Blu-Ray - Iconic [Blu-ray] Hoy en Amazon por 7,69€

A todo eso hay que añadir la guinda de un excelente plantel de secundarios. Ahí es verdad que se nota que los personajes femeninos no son el gran fuerte de Nolan, pero también contamos con un impecable Michael Caine y con un David Bowie fascinante como Tesla. Y es que hay tanto que disfrutar en 'El truco final (El prestigio)' que por mi parte no tengo problema en reconocer que se trata del único trabajo de Nolan que disfruto más con cada revisionado.

Cuando 'El truco final (El prestigio)' llegó a los cines, Nolan todavía no era el director estrella en el que se convirtió tras el lanzamiento de 'El caballero oscuro'. Eso se tradujo en que es su tercera película menos taquillera -solamente 'Following' y 'Memento' están por debajo-, lo cual no impidió que fuera un éxito moderado, ya que recaudó más de 109 millones de dólares en su paso por los cines.