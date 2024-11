"¿Han contratado al tío adecuado?". La estrategia que George Clooney ha utilizado para que nadie estuviera nervioso trabajando con él

Cada vez que alguien se toma una tacita de capuccino en el mundo, inevitablemente, y aunque no quiera, piensa en George Clooney. Pocas pruebas mayores hay de su fama. Desde su debut en 'Urgencias' allá por 1994 hasta ahora, Clooney ha vivido tres décadas de fama ininterrumpida, a la que ni siquiera ha importado demasiado sus éxitos y fracasos: él se ha mantenido, imperturbable, como uno de los actores más queridos del mundo. Y con razón.

¡Arriba, en el cielo!

Prueba de ello es la anécdota que Anna Kendrick ha contado en el talk show americano 'Who’s Talking to Chris Wallace?'. Estamos en 2009, y ambos protagonizan 'Up in the air'. Él, una de las mayores estrellas del mundo. Ella, una novata solo conocida por su papel en la saga 'Crepúsculo'. Imagina los nervios.

Trabaja muy duro en hacer que olvides que es George Clooney y que te sientas cómoda. El primer plano que hicimos juntos es la primera vez que salgo en la película. Estamos de pie en una cinta mecánica, esperando, la cámara está muy lejos y me dice "Dios, ¿te pones nerviosa? El primer día estoy tan nervioso. ¿Estás insegura? Yo estoy realmente inseguro". Y yo le decía "Sí, George, lo estoy. Estoy totalmente nerviosa. Estoy totalmente insegura". Y él empezó a hacer toda esta pantomima diciendo "Me preocupo. En plan, ¿han contratado al tío adecuado?".

Si estás pensando que George Clooney a esas alturas no debería ponerse nervioso, obviamente estás en lo cierto: era una pantomima para que Kendrick estuviera tranquila. "Años después de pronto ese recuerdo apareció en mi cabeza, y pensé, 'No, no se pone nervioso. No está inseguro ni se preocupa de que hayan contratado al tío equivocado'. Quizá eso es algo que le pasara al inicio de su carrera, pero fue un regalo que me lo dijera porque me sentí en plan 'Ah, vale, puedo hablar de mi ansiedad y alguien me va a dar espacio para hablar de ella y va a entenderlo'. De verdad, de verdad que me tranquilizó. Y fue una ficción por completo".

Al final, Anna Kendrick se ha convertido en una estrella por méritos propios con papeles en 'Dando la nota', 'Alice, cariño' o la reciente 'El asesino del programa de citas'. Y seguro que ya no se pone nerviosa en los rodajes. Y quizá en alguno se haya acercado a su compañero novato y le haya dicho "¿Te pones nervioso? El primer día estoy tan nerviosa...".

