Uno de los mejores westerns del siglo XXI, la película con la que Clint Eastwood enfadó a Hollywood y más. 9 estrenos imprescindibles de cine en casa de abril de 2025

El mes de abril de 2025 está a punto de acabarse, por lo que ha llegado el momento de hacer nuestro ya tradicional repaso a algunas de las principales novedades de cine en casa que se han puesto a la venta a lo largo de sus 30 días. Un poco más abajo encontraréis mi selección de 9 títulos imprescindibles que ya podéis adquirir en formato físico.

Como siempre suelo hacer, he intentado que prime la variedad en lugar de dejarme llevar únicamente por mis gustos. Además, he decidido dejar fuera 'La sustancia' porque ya es sencillamente imposible de conseguir, pero si por un milagro podéis haceros con ella, ni lo dudéis, que Elástica Films se ha currado una gran edición por mucho que algún extra se haya perdido por el camino. Dicho esto, vamos ya con las 9 elegidas de hoy.

'Cónclave'

Una de las grandes sensaciones cinematográficas del último año, ya que unió un éxito espectacular en taquilla -ronda los 120 millones de ingresos cuando costó apenas 20- con el aplauso de la crítica, lo cual también se tradujo en 8 nominaciones al Óscar. Además, su llegada en formato físico lo hace un momento involuntariamente perfecto, ya que la reciente muerte del Papa Francisco ha aumentado el interés del público hacia ella. Más allá de la falta de la versión en 4k que sí está disponible en otros países, la principal pega del blu-ray lanzado por DeAPlaneta es que es algo escueto en extras y la ausencia del audiocomentario que grabó su director Edward Berger. Os costará 21,95 euros.

Crítica de 'Cónclave'

'El fuera de la ley', steelbook en UHD

'El fuera de la ley' es un western muy notorio porque Clint Eastwood forzó el despido de su director por no compartir su visión de la historia y sustituyéndolo él mismo, lo cual derivó en que en un enfado en Hollywood por parte del Gremio de Directores y en la creación de la 'Regla Eastwood' para que algo así nunca volviera suceder. Eso sí, Eastwood entonces se salió con la suya -aunque tuvo que pagar una multa de 60.000 dólares- y ahora llega por primera vez en UHD con una calidad audiovisual de primera. Se nota que Warner mima sus clásicos y este título no iba a ser para menos.

En el apartado de extras, 'El fuera de la ley' alterna extras que ya encontraréis en la anterior edición en blu-ray con otros nuevos creados para la ocasión. Entre ellos sobresale 'Reinventando el western', capítulo de la miniserie documental 'Clint Eastwood: A Cinematic Legacy' que explora el sello que ha dejado en el género -hasta se dice en el mismo que cogió lo mejor de John Wayne y John Ford para llevarlo a otro nivel-. Si tenéis curiosidad por verlo antes de haceros con ella, lo tenéis aquí totalmente gratis. Y como estoy convencido de que cualquier fan de Eastwood así lo querría, tampoco quiero olvidarme de que Warner hace un doble lanzamiento de westerns suyos este mes

Además de una calidad alucinante de imagen y sonido, 'El jinete pálido' también incluye varios extras nuevos creados para la ocasión -llama la atención que también se incluya aquí 'Reinventando el western'-, pero los más más interesantes son viejos conocidos para los fans de su mítico autor: 'Eastwood Dirige: La historia nunca contada' y 'El factor Eastwood', documentales que Warner ya incluyó hace años en el pack con una colección de 20 películas en blu-ray editado hace años. El primero gira alrededor de su estilo, incluyendo numerosas entrevistas a gente del nivel de Martin Scorsese, Steven Spielberg o Kevin Costner, mientras que el segundo es un repaso somero a su carrera, pero alcanzando hasta antes de 'Invictus', ya que se hizo cuando Eastwood trabajaba en dicho largometraje.

Por 29,95 euros

Como suele ser habitual en los steelbooks distribuidos por Arvi, ya empieza a ser difícil localizarlos, pero no es imposible, pues 'El fuera de la ley' aún se encuentra en Amazon por 29,95 euros, y lo mismo sucede con la versión en caja metálica de 'El jinete pálido', aunque en ese caso el precio baja hasta 28,16 euros. Eso sí, os tocará ser pacientes, que no están disponibles para envío inmediato.

Crítica de 'El fuera de la ley'

'Fantástico Sr. Fox'

Hay casos extraños en los que algunas películas se editan con doblaje en castellano en el extranjero que que no llegan a lanzarse en nuestro país. Por suerte, Divisa está poniendo poco a poco solución a algunos de esos casos y este mes es el turno de la aclamada película animada de Wes Anderson. Si te cansaste de esperar y la adquiriste de importación, se trata de la misma edición, pero si no llegaste a hacerlo y te gusta este título no lo dudes, que además incluye un detallado cómo se hizo imprescindible para sus seguidores. Os costará 12,99 euros

Crítica de 'Fantástico Sr. Fox'

'Heretic'

Una de las grandes sensaciones del cine de terror reciente, en especial por la gran interpretación de Hugh Grant. Ahora al fin podemos hacernos con ella el blu-ray en una versión española que, eso sí, se queda a años luz de la cuidada edición USA lanzada por A24. Y es que además sin quedarnos con ella en UHD, también perdemos el audiocomentario de los directores Scott Beck y Bryan Woods en el que tenía especial interés, sobre todo por conocer detalles internos sobre el tramo final de la película. Puede ser vuestra por 21,95 euros

Crítica de 'Heretic'

'La chaqueta metálica', steelbook

La aclamada película bélica de Stanley Kubrick llevaba ya tiempo disponible en UHD en nuestro país, pero Warner ha tenido ahora a bien lanzar una nueva versión en caja metálica que finalmente toma como modelo el póster original -en un primer momento se dijo que iba a tener un diseño diferente- de cines. Los extras son los mismos y tampoco hay ninguna mejora en la imagen -Sony sí que ha relanzado varios títulos en caja metálica añadiendo cambios por esa vía-, pero sigue siendo una gran opción para coleccionistas. Ahora mismo tiene una pequeña rebaja de precio y puede ser vuestra por 28,29 euros.

De hecho, Warner ha hecho este mes lo mismo que en el caso de Clint Eastwood y ha lanzado dos steelbooks dedicados al cine de Kubrick. La otra caja metálica que nos llega es la de 'La naranja mecánica', una de las mejores películas de ciencia ficción de la historia del cine. En este caso sorprende un poco más porque ya hubo una de esas preciadas ediciones Titans of Cult disponible en nuestro país, pero, de nuevo, el atractivo de tirar del cartel original seguro que motiva a más de uno a hacerse con ella. Por cierto, si tenéis la edición 40 aniversario en blu-ray, os conviene saber que se pierde el segundo disco de extras allí incluido. Os costará 29,95 euros

Crítica de 'La chaqueta metálica'

'La tormenta de hielo'

Ang Lee dio el salto a Hollywood en 1995 con 'Sentido y sensibilidad', una reputada adaptación de la obra homónima de Jane Austen, pero personalmente siempre preferí su siguiente trabajo allí, ya que esta visión de la clase burguesa americana durante los años 70 está repleta de mala baba y cuenta con un gran reparto. Hasta ahora apenas había tenido edición en blu-ray en un puñado de países, por lo que conviene agradecer que al fin llegue a España. La única pega es que, como era de esperar, los extras incluidos por Criterion en Estados Unidos brillen aquí por su ausencia. Por 14,99 euros podéis sumarla a vuestra colección.

'Open Range'

Estamos ante una de las grandes ediciones de este año, ya que A Contracorriente Films ha mostrado su gran mimo habitual para ofrecer el que posiblemente sea el mejor blu-ray mundial hasta la fecha de este aplaudido western de Kevin Costner. Por mi parte ya contaba con una versión alemana que ya era bien generosa en extras, pero la que ahora nos ocupa la supera gracias a la adición de todas esas piezas con motivo de su paso por el Festival de San Sebastián y que por sí solas ya suman 2 horas. Claro que no tienen el mismo interés que el audiocomentario o los casi 30 minutos de escenas eliminadas, pero no se trata para nada de material de relleno sobre el que sin duda es uno de los mejores westerns del siglo XXI. Ahora mismo la tenéis por 21,40 euros

Crítica de 'Open Range'

'Sonic 3: La película', steelbook en UHD

La saga basada en el erizo de Sega ha dado ya varias alegrías a Paramount con películas que quizá no sean imprescindibles, pero sí que son buenos entretenimientos que además se encuentran entre las mejores adaptaciones de un videojuego vistas hasta la fecha. Todo eso es algo que la compañía ha tenido en cuenta para hacer un lanzamiento de lo más ambicioso que incluye dos steelbooks con diseños diferentes. Los más coleccionistas seguro que quieren tener ambos, pero yo he preferido el de Shadow, el nuevo personaje que en su versión original cuenta con la voz de Keanu Reeves.

También merece destacarse que es una edición impecable en lo audiovisual y que cuenta con una amplía galería de extras. Es cierto que muchos son featurettes de corta duración -entre ellas por supuesto que destacaría la que está centrada en Jim Carrey-, pero también se incluye una selección de escenas eliminadas y el plato fuerte queda reservado para el audiocomentario grabado por Jeff Fowler y Ben Schwartz, la voz de Sonic. Dinámico y con detalles que merece la pena descubrir por uno mismo pues enriquecen lo visto en lugar de ser una mera sucesión de datos. Por 32,99 euros será vuestra. Y si preferís el steelbook con el diseño de Sonic, también tendréis que desembolsar la misma cantidad.

Crítica de 'Sonic 3: La película'

'Tommy Boy'

Una de las comedias más míticas de Chris Farley que no llegó a editarse en blu-ray en nuestro país. Siempre será motivo de celebración que eso no suceda con la versión en UHD y que sus fans puedan disfrutar de ella con la máxima calidad posible. Eso sí, hay una pega importante pero difícilmente salvable por Divisa: la falta del blu-ray, que es donde sí se incluyeron originalmente una cantidad generosa los extras. Paramount no ha incluido ninguno en el disco en 4K, una costumbre que como coleccionista me gusta muy poco, especialmente cuando se trata de audiocomentarios. Al no haberse lanzado en España, pues tristemente nos quedamos sin cualquier tipo de contenido adicional. Por 19,99 euros será vuestra.

