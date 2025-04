El creador de 'Andor' explica el inesperado cambio de actor en un personaje emblemático de Star Wars: "En un mundo perfecto, habría vuelto"

La temporada 2 de 'Andor sigue avanzando a buen ritmo en Disney+, pero los episodios que han llegado esta semana a la plataforma han dejado una sorpresa con la que seguro muchos de sus fans no contaban: Jimmy Smits ha dejado de interpretar a Bail Organa y ha sido sustituido por Benjamin Bratt.

Un cambio especialmente llamativo porque Smits había interpretado a Organa en 'Rogue One: Una historia de Star Wars' y además también volvió a hacerlo en 'Obi-Wan Kenobi', por lo que no era una cuestión de que no tuviese interés en salir en una serie de la franquicia. Al final el motivo ha sido algo de lo más cotidiano en Hollywood.

Una cuestión de agenda

Tony Gilroy, creador y showrunner de 'Andor', no ha tenido problema en reconocer que la ausencia de Smits se debe únicamente a que fue imposible cuadrar agendas, ya que el actor estaba muy ocupado con el rodaje de otra serie -todo apunta a que se refiere a 'East New York'-. Tal y como aclara en Collider, no quedó otra que buscar a otro actor:

Traer de vuelta a los personajes legado es siempre un proceso complicado entre el dinero y la agenda y el territorio y todo lo demás. Obviamente, en un mundo perfecto, habría vuelto. Simplemente no pudieron conseguirlo. Estaba haciendo una serie de televisión que estaba en su apogeo en ese momento, y simplemente no pudo funcionar. Finalmente, tenemos que tenerlo porque tenemos que hacerlo. Tienes que tenerlo. Ben fue un brillante reemplazo.

Ahí algunos quizá piensen que las huelgas que hubo en Hollywood hace un par de años algo tuvieron que ver, pero lo cierto es que no fue el caso, pues se supo que Bratt había fichado por la serie en cuando se le vio en el rodaje en marzo de 2023. Entonces era un misterio a quién interpretaría y todo se ha descubierto ahora.

Eso sí, Bratt apenas ha tenido una pequeña aparición por ahora en la serie, pero es evidente que su presencia será mayor en los seis episodios restantes de 'Andor'. A fin de cuentas, el padre adoptivo de Leia juega un papel fundamental en la rebelión en su rol como senador, por lo que seguro que volvemos a verle.

