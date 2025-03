Todas las series de Star Wars ordenadas de peor a mejor

Con más de 350 horas entre series y películas, el universo Star Wars ha visto en los últimos años una expansión televisiva impresionante. Puede que hace tiempo que no hayamos vuelto al cine a ver alguna de las películas, pero no hay año que no tengamos un par de series de la franquicia, ya sea animada o en live action.

Algunas series vilipendiadas y otras alabadas... y pocas han dejado indiferentes. Así que vamos a meternos en faena y arriesgarnos intentando ordenar todas las series de Star Wars de peor a mejor. Por cierto, aquí tenéis nuestro ránking de las películas.

Hay que aclarar que el ranking está formado por las series que son consideradas canónicas. Esto hace que, por mucho que me duela, me haya dejado fuera 'Las guerras clon' de Genndy Tartakovsky... pero es que habría que poner algo de interés en la discusión de cual es la mejor ficción. Tampoco la muy estimulante 'Visions', que propone una antología de historias liberadas de lo canónico.

12: 'El libro de Boba Fett' (The Book of Boba Fett)

Clásico ejemplo de que sobre el papel sonaba mejor que en cinta. Y es que las aventuras del excazarrecompensas como "señor" de Tatooine acusaban cierta falta de personalidad. Si bien tiene sus puntos fuertes y su buena acción, no se pudo quitar esa sensación de estar ante una trama descartada de 'The Mandalorian' más que ante una serie con identidad propia.

11: 'Obi-Wan Kenobi'

Obi-Wan Kenobi

Digámoslo claro: de no ser por cierto chute de nostalgia y que es todo un gozo ver a Ewan McGregor retomar su papel del jedi, la serie hace aguas. Ligeramente iconoclasta y acomodada en el "sota, caballo y rey" warsie, esta aventura de "héroe cansado y cachorro" lograba plasmar grandes momentos. Sin embargo, el resultado final era anodino y olvidable.

Crítica de Albertini

10: 'La resistencia' (Resistance)

No suele fallar Star Wars en el apartado de la animación (como veremos según subamos puestos), pero si bien bastante sólida, esta aproximación al anime no terminó de convencer a los fans. Quizás, en parte, por estar bastante pegada a 'Star Wars: El despertar de la fuerza' en sus primeros episodios. Circunstancias aparte, creo que esta es la típica serie que si la llegan a mimar un poco más hubiera estado algo más arriba.

9: 'Tripulación perdida' (Skeleton Crew)

Tripulación perdida

Es curioso lo bien que suelen funcionar las series de Star Wars cuando se separan de la saga Skywalker y esta aventura de piratas espaciales no es ninguna excepción. Si bien es bastante disfrutona y que entra como el agua, la serie protagonizada por Jude Law no termina de rematar la faena (quizás por estar dirigida a un público más infantil y familiar) haciendo que se quede en esta mitad inferior del cuadro.

Crítica de Albertini

8: 'La remesa mala' (The Bad Batch)

La remesa mala

Altamente efectiva, las aventuras de este escuadrón de clones mutados demuestra por qué en esta casa se profesa devoción hacia Dave Filoni. Tres temporadas que surgen de las cenizas de la Orden 66 y, además, esos primeros tiempos del Imperio. Gran espectáculo animado

Crítica de Mikel Zorrilla

7: 'The Acolyte'

Quitémonos la venda que no nos deja ver más allá de nuestros deseos. 'The Acolyte' es de lo más Star Wars puro que ha salido de Lucasfilm en lo que llevamos de década. Sí, hay propuestas mucho mejores, pero no es ni de lejos el desastre que se proclama. Una serie altamente entretenida e injustamente vilipendiada.

Crítica de Randy Meeks

6: 'Las crónicas Jedi'/'Crónicas del Imperio'

Crónicas Jedi

Algo dispar ha salido la antología 'Crónicas' y sus dos "series". Se nota siempre que Dave Filoni sabe lo que quiere, pero también que esto es una cosa "menor" y que seguramente solo captará la atención de los completistas. No todas las historias funcionan bien, sobre todo en la segunda temporada, pero la calidad en ambas es evidente.

5: 'Ahsoka'

Ahsoka

Acostumbrados quizás a entradas en el universo Star Wars menos exigentes en cuanto a lore, 'Ahsoka' llegó casi como un puñetazo encima de la mesa. A pesar de formar parte de este entramado de historias de Filoni ambientadas entre la Nueva República y el auge del Primer Orden, la protagonizada por Rosario Dawson era una secuela directa de 'Rebels'. Cuestión que, si bien fascinante por cómo profundiza en la mitología de la Fuerza, supone una barrera de entrada interesante. Aún así, la serie es fantástica.

Crítica de Mikel Zorrilla

4: 'Rebels'

Hablando de 'Ahsoka', hay que ver 'Rebels' no solo por su relevancia en el Filoniverso sino también porque es francamente buena. Aunque no fue al comienzo demasiado bien recibida, pronto demostró que donde mejor funciona Star Wars es en las series animadas. Y aquí fueron especialmente soberbios.

Crítica de Sergio Benítez

3: 'The Mandalorian'

The Mandalorian

La serie que, en una época con buena parte del fandom desengañada tras la tercera trilogía, devolvió un poco la fe en la franquicia. Un tan sencillo como espectacular western protagonizado por este misterioso mercenario que recuperaba ese espíritu aventurero tan propia de la space opera con Filoni y Jon Favreau manejando los hilos.

Crítica de Jorge Loser

2: 'Andor'

Andor

Reconozco que no esperaba nada hasta que salió un tráiler que me dejó caer que esto iba a ser diferente. Y vaya si lo es. Tony Gilroy ha planteado un excelente (al menos en su primera temporada) thriller warsie entre lo político y el espionaje que demuestra con bastante contundencia que se pueden hacer cosas distintas en la franquicia sin despegarse, del todo, del núcleo central. Una estupenda serie que deja ganas de su inminente temporada 2.

Crítica de Randy Meeks

1: 'The Clone Wars'

The Clone Wars

La verdad es que he de reconocer que tenía bastantes dudas en el podio... sobre todo entre el oro y la plata pero finalmente creo que por longevidad es justo darle a la soberbia crónica de la guerra que moldeó el Universo Star Wars tal como lo conocemos. El único gran pero de esta serie animada es que existe otra todavía mejor sobre el mismo periodo, pero que lamentablemente no cuenta para este top ('Las guerras clon' de Tartakovsky).

Crítica del final de Alberto Corona

