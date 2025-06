Warner se divide en dos empresas tratando de hacer frente a su deuda multimillonaria. Por una vez, parece que Zaslav ha acertado de pleno

Uno puede pensar que a Warner no le va mal. Al fin y al cabo, el año pasado coló dos películas en el top 10 de las más vistas del año ('Dune 2' y 'Godzilla y Kong: el nuevo imperio'), este año sigue arriba con 'Una película de Minecraft' o 'Sinners' y tiene series de HBO como 'The White Lotus' o 'The Pitt' le están volviendo a dar un momento dulce al canal y sus IPs, como DC o 'Barbie' no auspician que vaya a caer de su trono como una de las grandes de Hollywood. ¿Cuál es el problema entonces? Bueno, que sigue debiendo 38.000 millones de dólares en deuda provenientes de su fusión con AT&T. Ahora, David Zaslav ha lanzado su última triquiñuela, con la esperanza de salvar la empresa como sea.

Separados al nacer

La historia de Warner es una historia de fusiones sin éxito: en 1990 se unió con Time para convertirse en Time Warner, y después AOL Time Warner en 2001 (una de las peores ideas de la historia de Hollywood). Abandonó a AOL en 2009 y a Time en 2013, fue comprada por AT&T en 2018 y después se fusionó con Discovery en 2022. Ahora ha anunciado, tal como leemos en Variety, que se dividirá en dos empresas diferentes: una encargada de cine y streaming, y la otra de televisión tradicional, con canales como CNN, la propia Discovery o TNT Sports.

Ah, sí: la mayor parte de la deuda de 38.000 millones (recordemos, provenientes de AT&T, que se los colocó a Warner en el momento de la fusión) se la comerá esta nueva empresa televisiva, dejando así "libre" al negocio del cine y el streaming. Como parte de esta estrategia, pues, Warner se librará de la preponderante marca Discovery y traerá de vuelta el nombre HBO Max tan solo dos años después de convertirlo en Max. Y escuchadme: lo que está haciendo Zaslav, por una vez, tiene todo el sentido del mundo.

El magnate es perfectamente consciente de que a los canales lineales, como mucho, les quedan diez años de vida útil, pero ahora mismo están dando beneficios. Muchos beneficios. En el primer trimestre del año dieron 1800 millones de dólares limpios, mientras que el estudio de cine y los servicios de streaming tan solo 540 millones. Colocando la deuda en la nueva empresa conseguirá, con un poco de suerte, mitigarla y dejar "limpia" a Warner, bien sea para venderla sin presiones fiscales, o bien para intentar una nueva fusión con empresas como Lionsgate.

El encargado de llevar esta nueva empresa será el actual jefe financiero, Gunnar Wiedenfels, y se espera que la separación tenga lugar a mediados de 2026. Tras unos años erráticos en Warner, esta decisión debería hacer que se centraran de nuevo en la calidad del contenido, y no volver a tener que cancelar películas terminadas para lograr exenciones fiscales. Según Zaslav, lograrán 150 millones de suscriptores a HBO Max a finales de 2026, y se traducirá como 1300 millones de dólares de beneficios anuales directos. ¿Será la mejor solución? ¿Ha encontrado Warner el secreto del éxito? Lo veremos en el próximo episodio de esta terrible telenovela empresarial.

