El final explicado de 'Tripulación perdida'. Cuál es el origen de Jod y qué posibilidades hay de tener temporada 2 de la serie de Star Wars

Ocho episodios y final de la aventura de piratas y niños que hemos visto en 'Tripulación perdida' (Skeleton Crew), la última serie de Star Wars en Disney+. Si bien no ha hecho mucho ruido, sobre todo comparándola con otras producciones recientes de la saga, la verdad es que hemos tenido una obra bastante disfrutable a pesar de, a mi juicio, haber ido algo de más a menos.

Eso no quita para que no me haya emocionado con el final... y spoilers a partir de aquí, con un último capítulo que ha puesto a los niños y el misterioso planeta At Attin contra las cuerdas con la llegada del villano Jod (Jude Law) y su banda de piratas dispuestos a llevarse todo el oro de este misterioso planeta del tesoro.

HAL-Supervisor

La parte central del episodio sucede en la torre del Supervisor, donde quiere ir el falso "emisario" para que deje pasar a la nave pirata. Ahí se nos desvela que el Supervisor no es más que una suerte megaordenador gigantesco a lo HAL-9000, confirmando una de las teorías que surgieron alrededor del gobierno del planeta.

Aquí es donde Jod ve descubierta su mentira. Sí, puede colar con los droides pero el Supervisor guarda en su memoria el último mensaje recibido de parte de la República: «Todos los jedis son traidores», ergo Jod está mintiendo (o es emisario o es jedi). Fern (Ryan Kiera Armstrong) sentencia: es un pirata. Eso sí, Jod reacciona contrarreloj y antes de que le puedan hacer nada "mata" al Supervisor y deja a oscuras todo el planeta.

Voy a pararme otro momento en este intercambio porque esto confirma que no solo niños y adultos del planeta viven sin saber lo que pasa en la galaxia, tampoco el mismo Supervisor. El aislamiento ha sido total durante las décadas que han pasado entre la caída de la República y la fundación de la Nueva República ya que ese "último mensaje" tendría unos 40 años.

El retorno del Jodi

Hablando de cosas de hace cuatro décadas. Si bien Jod miente al decir que es jedi, sí que se confirma que algo de relación ha tenido. Si bien estaba claro que era un usuario de la Fuerza, hasta ahora no se ha desvelado el origen del villano de 'Tripulación perdida'.

De esta manera, el personaje interpretado por Jude Law desvela que era un chaval muerto de hambre y andrajoso que un día fue acogido por una maestra jedi que vio potencial en él. Así, de niño fue formado en las artes brevemente hasta que se produjo la Orden 66 y vio morir ante sus ojos a la anónima jedi.

El por qué él sobrevive (imagino que escapa) o exactamente cuándo pasó eso. Esto ya es teoría mía pero por cómo describe la llegada de esta mujer puede que sea incluso alguien que escapó del primer embiste de la Orden 66 (no sería la primera) pero que fuese rastreada y aniquilada por algún inquisidor. Elucubraciones aparte, el origen es bastante fúnebre para el villano.

Adiós Barrera

Ya podéis imaginar que al final ganan "los buenos de verdad", como se titula el episodio. Los niños y sus padres intentan lo posible por detener los planes de Jod y los piratas y el plan pasa primero por intentar mandar un mensaje de auxilio para que vengan los Alas-X. Esto se dedicará KB (Kyriana Kratter), que vuela la nave ayudada por 33. Eso sí, justo cuando manda el mensaje es derribada marcando un poco la tragedia.

Pero falta la segunda parte: no sirve de nada que vengan aliados si no pueden atravesar la Barrera así que a pesar de las reticencias de la madre de Fern (Kerry Condon), es hora de dejar de estar aislados. En una última lucha, los buenos logran desactivar la Barrera. At Attin deja de estar aislada, comienza una nueva era.

Por otro lado, ¿podría tener Wim (Ravi Cabot-Conyers) afinidad también con la Fuerza?, el hecho de que pueda esgrimir la espada de luz hace pensar que sí, ya que teóricamente uno sin la habilidad requerida puede salir bastante mal parado al blandir una. Pero, eso sí, tampoco sería el primero en hacerlo.

¿Temporada 2?

Ahora, como siempre, llega la gran pregunta: ¿habrá temporada 2? pues ahí ya será Lucasfilm y Disney quienes decidan. Teniendo en cuenta que lo poco que se sabe de la audiencia (y hay que cogerlo con pinzas) nos habla de peores datos que 'The Acolyte', que fue cancelada para alegría del sector más tóxico y rancio del fandom, las perspectivas no son muy halagüeñas.

Tampoco es que sea necesaria una secuela o temporada 2, ya que, como veis, el final de la serie ha sido bastante más cerrado que el de la mayoría de otras producciones televisivas de Star Wars. Sí que, por ejemplo, me gustaría haber sabido más sobre cómo funciona At Attin y alguna cosa por aquí y por allí sueltas, pero por lo general no suscita ganas de más.

Sin embargo, los responsables de la serie Jon Watts y Christopher Ford aseguran mostrarse abiertos a hacer una temporada 2. Lo que querían es hacer una historia cerrada y luego, si interesa a público y Disney, marcarse una temporada 2 que, ojo, tendrá cierto salto temporal ya que les gustaría explorar en qué se terminan convirtiendo estos personajes.

