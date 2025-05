Antes de 'La sustancia', Coralie Fargeat puso patas arriba el subgénero de violación y venganza con un ejercicio de estilo arrollador. Hoy en TV, 'Revenge'

No cabe duda de que 2024 fue el año de Coralie Fargeat. De ser un nombre reconocido entre el nicho de público de festivales, la realizadora francesa pasó a convertirse en una de las figuras más relevantes de la temporada de premios gracias a su descomunal 'La sustancia', que dio al cine de terror el prestigio y el espacio que siempre ha merecido en la industria y entre los académicos.

Pero toda carrera tiene un comienzo, y la de la parisina ya apuntó a maneras con su fascinante debut en el largometraje con la fascinante 'Revenge'; una vuelta de tuerca al subgénero de violación y venganza, que encuentra una de sus obras seminales, curiosamente, en 'El manantial de la doncella' y que se popularizó en la década de los 70 con obras casi antagónicas a la de Ingmar Bergman como las grotescas 'La última casa a la izquierda', 'Desenlace mortal' o 'La violencia del sexo'.

Una joya ultraestilizada con espíritu grindhouse

Si algo distancia el largometraje de Fargeat con este trío de referentes no es su renuncia a la esencia exploitation ni a la violencia más salvaje y encarnizada, sino dos elementos diferenciales que comienzan por la mirada de su máxima responsable. 'Revenge' está dirigida por una mujer, y eso se nota en su forma de colocar la cámara para capturar ciertos pasajes y códigos que, por norma general, se han solido proyectar en pantalla a través del filtro masculino, dando lugar a una experiencia particularmente intensa y desagradable.

El segundo gran pilar diferencial no es otro que el arrollador tratamiento formal de una cinta cuyos excesos están fotografiados casi como si de un anuncio de perfume se tratase. Una paleta de colores rica y saturada, unos encuadres arrebatadores y una cinética elegantísima se funden en una experiencia audiovisual que no duda en coquetear con lo experimental mientras, al mismo tiempo, riega nuestras retinas con litros de hemoglobina y despuntes gore de cinco tenedores.

Dentro de sus juegos con lo simbólico y lo fantástico —que no serán del agrado de todo el mundo—, 'Revenge' no deja de ser un relato sencillo, construido sobre un puñado de personajes, una localización atractiva, un conflicto que no se anda con rodeos y una Matilda Lutz que ofrece una interpretación tan extrema como cabría esperar. Pero que esta aparente austeridad no te engañe, porque esta pequeña joya ofrece una dosis de animaladas casi con esencia slapstick tan sólida como inolvidable.

Si quieres disfrutar de este título de culto festivalero —no olvidaré jamás su proyección en Sitges 2017, donde Fargeat se llevó el premio a la mejor dirección—, puedes hacerlo esta noche a las 22:00h en Paramount Channel.

En Espinof | Las mejores películas de 2025

En Espinof | Las mejores series de 2025