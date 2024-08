30 años de Harrison Ford continuando su propia franquicia aparte de ‘Star Wars’ e ‘Indiana Jones’. Thriller político de alta tensión que puedes ver en streaming

Ha tenido sus pinitos en franquicias en roles importantes y también ha sido reclamo por sí mismo como protagonista de varias películas originales. Harrison Ford ha tenido siempre un carisma de estrella que ha servido como garantía durante la inmensa mayoría de su carrera, sacando en el proceso algunas producciones con trazas de complejidad moral.

No pocas veces nos ha intentado convencer de que no ha asesinado a su mujer/amante/pareja, y en más de una ocasión ha tenido sus tiras y aflojas con el poder político. Esto último podría regresar con su participación en ‘Capitán América: Brave New World’, aunque difícilmente conseguirá tener el mismo poso que en películas como ‘Peligro inminente’.

Drogas y poder

Secuela de ‘Juego de patriotas’, consolidando a Ford en una franquicia de interés adulto como la de Jack Ryan, este thriller de Phillip Noyce cumple hoy 30 años de su estreno en cines. Tensión internacional donde también vemos a un contundente Willem Dafoe, y que podemos recuperar en streaming a través de Movistar+ y de SkyShowtime

Ryan termina como subdirector de la CIA cuando su superior, el almirante James Greer, tiene que ausentarse por enfermedad. Pero nada más asumir el cargo tiene que lidiar con un encargo poco agradable. Es asesinado un hombre cercano al presidente, un hombre de negocios conectado con el tráfico de drogas colombiano, y quiere represalias aunque sean clandestinas. El sentido del deber de Jack le meterá en fuego cruzado para intentar evitar una catástrofe.

La película se siente ligeramente como una corrección a la anterior aventura de Ford como Jack Ryan, que ya en su momento elevo la acción explosiva y los dramas familiares con respecto a la meticulosa precisión y sutilidad dramática que tenía ‘La caza del octubre rojo’. Todos estos aspectos que distinguían a ‘Juego de patriotas’ se reducen, aunque no exactamente para volver a ese pulso tan sesentero.

‘Peligro inminente’ y la honestidad del thriller noventero

Gracias a las correcciones de guion de John Milius, ‘Peligro inminente’ vira hacia conflictos más literarios, más conspiraciones políticas en detrimento de la vida personal de Ryan y también más ganas de retozar en la parafilia militar americana de Tom Clancy. Aunque en el proceso tenga una duración demasiado excesiva para un buen thriller de la época, llegando casi a las dos horas y media sin tener realmente sustento para ello.

Su tramo inicial de muchas conversaciones de despacho se sienten menos fluidas, con Noyce mostrando menos pericia en esa parte. Es por ello que se siente que un poco de tijera habría amplificado lo que, por otro lado, es un honesto ejercicio de thriller para padres, que mira con buen cinismo las políticas internacionales de Estados Unidos y consigue acercar a Ryan a personajes como el de Dafoe. Sin ser una joya perdida de esa época, es un infalible plan como película de fin de semana por la tarde.

