'Capitán América 4': todo lo que sabemos de la película en la que Anthony Mackie sustituye a Chris Evans como el superhéroe de Marvel

El futuro de Marvel está asegurado, pues el estudio ha anunciado hasta varias aventuras de la Fase 6 cuando todavía la 4 ni siquiera ha llegado a su final -lo hará con el lanzamiento de 'Black Panther: Wakanda Forever'-. Uno de los títulos más llamativos que ya tiene fecha de estreno es 'Capitán América: New World Order', la cuarta aventura en solitario para la gran pantalla de este superhéroe, aunque en esta ocasión estará interpretado por Anthony Mackie en lugar de Chris Evans.

A continuación vamos a repasar todo lo que sabe de 'Capitán América 4', una película que también funciona como secuela de 'Falcon y el Soldado de Invierno'. Todavía habrá más aventuras de este universo antes de su estreno, por lo que iremos actualizando el artículo con todas las novedades que anuncie Marvel o que se se concreten en otras películas o series del estudio.

La historia

En 'Falcon y el Soldado de Invierno' pudimos ver cómo se resolvían todas las dudas de Sam Wilson a la hora de suceder a Steve Rogers como el Capitán América. En esta cuarta entrega de la franquicia del superhéroe de Marvel le veremos ya a pleno funcionamiento, probablemente lidiando con alguna amenaza vinculada a las anteriores películas de la Fase 5 de Marvel.

¿Cuándo se estrena 'Capitán América 4' en cines?

Marvel ya ha anunciado que 'Capitán América 4' se estrenará el 3 de mayo de 2024, siendo así la penúltima película de la Fase 5 de su universo cinematográfico de superhéroes. El cierre del mismo llegará menos de 3 meses después con el lanzamiento de 'Thunderbolts'.

Reparto y protagonistas

Anthony Mackie recupera una vez más a Sam Wilson, personaje que interpretó por primera vez en 'Capitán América: El Soldado de Invierno', convirtiéndose en un fijo de Marvel desde entonces. Eso sí, será en 'Capitán América 4' cuando se enfrenta al gran reto de demostrar que puede ser el gran protagonista de una superproducción de estas características.

Por el momento no hay ningún otro actor confirmado para la película, pero muy raro sería no volver a ver a Sebastian Stan como Bucky Barnes dado los estrechos lazos que unen a ambos personajes. Más allá de eso todo son dudas que irán esclareciéndose poco a poco. Hasta no conviene descartar un posible cameo de Chris Evans...

El director y los guionistas

Marvel nos sorprendió a todos al decantarse por Julius Onah, un realizador al que muchos recuerdan por haber firmado la lamentable 'The Cloverfield Paradox', con mucho la peor entrega de la franquicia iniciada por 'Monstruoso'.

Eso sí, reducir su carrera a esa película sería un error, pues este cineasta nigeriano también ha firmado 'The Girl is in Trouble' y 'Luce'. Con esta última cosechó crítica muy positivas, relanzando así su posición en Hollywood tras el traspiés sufrido con 'The Cloverfield Paradox'.

Por su parte, el guion corre a cargo de Malcolm Spellman y Dalan Musson, dúo que ya colaboró previamente en 'Falcon y el Soldado de Invierno'. Además, Spellman también trabajó en las televisivas 'Empire' y 'Bel-Air', mientras que Musson escribió 'Iron Sky: The Coming Race'.

Tráiler, imágenes y cartel de 'Capitán América 4'

Por el momento ni siquiera ha empezado el rodaje de 'Capitán América: New World Order', por lo que lo único que tenemos es el logo de la película que tenéis justo encima de estas líneas.