El primer gran error de continuidad de Marvel tiene ya 14 años y afecta a uno de los villanos más míticos del cómic

Desde Marvel siempre se afirma que tienen un plan bien pensado en lo referente a su universo cinematográfico, pero lo cierto es que uno puede encontrar varios errores de continuidad a lo largo de los años. Eso sí, ninguno se remonta tanto atrás en el tiempo como la línea argumental abierta por 'El increíble Hulk' de la que luego nunca más se supo.

El Líder de Marvel

Me refiero al hecho de que en la película protagonizada por Louis Leterrier podemos ver cómo el personaje interpretado por Tim Blake Nelson entra en contacto con la sangre de Bruce Banner y su cabeza comienza a transformarse. Luego 'El increíble Hulk' se centra en la épica batalla contra Abominación, olvidando por completo ese otro punto.

Lo cierto es que Nelson iba a transformarse en Líder, un villano muy recurrente en los cómics de Hulk. El propio actor reconoció en su momento que había firmado un contrato para aparecer en dos películas más -la primera de ellas incluso se dijo que se quería que fuese similar a los Batman de Christopher Nolan- y años después, cuando ya se sabía que Mark Ruffalo iba a sustituir a Edward Norton como Banner, afirmó que él seguía interesado en retomar el personaje.

En los cómics, Líder era el alter ego de Samuel Sterns, quien también se veía expuesto a la radiación gamma, lo cual le transformaba en una criatura de color verde con una elevada inteligencia que se enfrentaba en repetidas ocasiones a Hulk.

La única explicación oficial que han dado en Marvel para dejar de lado esta trama llegó en 2017 de la mano de Kevin Feige, quien comentó lo siguiente al respecto:

Si no puedes hacerlo bien, no lo hagas o hazlo después, y la idea de '¡Eh, yo también estoy aquí! Siguiente!' no nos interesa.

Vamos, que no les encaja bien, así que lo dejaron de lado, algo en lo que seguramente influyó que 'El increíble Hulk' no logró el éxito esperado por el estudio. Veremos si eso cambia en el futuro, pues hace bien poco que Marvel recuperó a Tim Roth para volver a dar vida a Emil "Abominación" Blonsky, por lo que siempre podrían hacer lo mismo con Nelson. No obstante, soy poco optimista al respecto y lo más probable es que simplemente acumule más años siendo el primer gran error de continuidad de Marvel.