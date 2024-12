'Tripulación perdida' me ha dado todo lo que pedía. Una encantadora serie de aventuras para toda la familia que, coincide, es de Star Wars

No sé cómo definirlo mejor, pero al darle al play al primer episodio de 'Tripulación perdida' (Skeleton Crew) pasa exactamente lo que nos dijeron los trailer de la nueva serie de Disney+ que pasaría: que nos transportaríamos a una versión Star Wars de aquellas películas de aventuras y chavales en los años 80, tipo 'Los Goonies'.

De hecho, ni lo ocultan ni se avergüenzan porque va a por todas en ese sentido. Al menos en sus primeros minutos: una escena de piratas espaciales al abordaje de una nave de la Nueva República presuntamente cargada de créditos. Siguiente secuencia: un imaginativo chaval, cuyo padre trabaja demasiado y vive en una zona suburbana, coge el bus escolar resignado y con anhelos de correr una aventura en su aburridísimo planeta.

Este planeta, At attin, del que ya veremos que esconde ciertos misterios pero que se presenta casi como una sociedad perfecta pero hermética en la que desde pequeños se decide el papel de cada uno en la "Gran labor". No me quiero adelantar en acontecimientos, pero digamos que el planeta en sí es todo un misterio en la galaxia.

Lo más diferente de Star Wars hasta ahora

Esto se usa por parte de John Watts y Christopher Ford ('Spider-Man: Homecoming') para separarse lo suficiente del lore de Star Wars pero sin ignorarlo. En este sentido, Wim (Ravi Cabot-Conyers) juega con su amigo Neel (Robert Timothy Smith) con espadas de luz imaginarias, imitando a sus héroes jedi como si de cowboys se tratase.

Esta ansia de aventura por parte del primero y su admiración por lo jedis es lo que desencadena todo el embrollo. Ya os podéis imaginar más o menos lo que pasa porque el guion tampoco se rompe demasiado la cabeza. Abraza el género y sus tiempos y sus giros en una historia que, prácticamente, coincide que sucede en el universo de Star Wars.

Eso sí, esto no quiere decir que no haya ingredientes para los más "die hard fans" ya que hay algún guiño (y algún personaje) sacado directamente de lo más profundo del amplio legendario de LucasFilm además de referencias a la amplia historia de la galaxia. Eso sí, al menos en los tres primeros episodios, sin caer en el fanservice por el fanservice.

Ante todo, la vocación de 'Tripulación perdida' es de ser una serie para toda la familia y eso se respira tanto en el tono como por el hecho de que Disney+ estrene la serie al inicio de la campaña navideña. Esto le confiere de un aura de encanto que lo envuelve todo. Sin embargo, a veces el encanto no es suficiente y deja entrever las carencias.

Tampoco son unos defectos graves pero creo que aspectos como la dirección de actores o los diálogos están ligeramente descuidados. Ojo, con la referencia al reparto, no me estoy refiriendo precisamente a los chavales sino a algo general... como una dirección y un guion algo menos exigente que en series supuestamente más "adultas" de la saga.

Ahí ya, como con todo, será cada espectador quien decidirá si le convence más o menos. Yo, la verdad, con el primer episodio salí encantado y los siguientes dos, con quizás algo menos de fuerza, confirmaron mis sensaciones... tanto las positivas como las negativas.

Quizás, 'Tripulación perdida' no logre alcanzar las listas de lo mejor del año como antaño hiceron otras series como 'Andor' o 'The Mandalorian' pero, sin duda, se hace enseguida un hueco en nuestro corazón. Una serie repleta del encanto de las series y películas de aventuras que devoramos tanto de pequeños como de mayores.

