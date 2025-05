El café tiene un profundo significado en 'The Last of Us' que une a Ellie y Joel. Y su presencia en esta escena inédita nos ayuda a llevar mejor el dolor

Los amantes del café que lleven al día 'The Last of Us' se habrán emocionado especialmente con uno de los detalles que deja el episodio de esta semana. Después del desgarrador arranque de la segunda temporada, la serie creada por Neil Druckmann y Craig Mazin nos ha dejado otras escenas para el recuerdo y también un rastro de detalles a los que prestar atención. Será mejor no seguir leyendo para evitar los SPOILERS.

Uno de ellos tiene que ver con el momento en el que Ellie (Bella Ramsey) visita la tumba de Joel, poco antes de iniciar su viaje con Dina (Isabela Merced) para buscar a Abby (Kaitlyn Dever).

Cuando llega al lugar donde está el cuerpo de Joel (Pedro Pascal), se acerca y deja caer unos granos de café en la tumba. Y esto es una referencia directa a la trayectoria del personaje, aunque también se incluyó de forma inédita para la serie, porque la escena transcurre de otra manera en el videojuego.

Parada técnica antes de un largo viaje

La muerte de Joel es uno de los momentos más impactantes que hemos visto hasta ahora en la serie, aunque puede que Ellie sea la que lo esté gestionando peor. A lo largo de los cinco años que transcurren entre la primera y la segunda temporada, su relación con él se complicó bastante, pero como bien dijo en su encuentro con la terapeuta, el último momento que pasas con alguien no afecta al cariño que le tienes ni tampoco condiciona el vínculo que te une a una persona.

Por eso mismo, mientras se prepara para salir en busca de Abby junto a Dina, decide parar un momento para visitar el cementerio donde está enterrado Joel.

Un homenaje a Joel y a los amantes del café

Cuando llega al lugar donde está enterrado Joel, Ellie deja caer unos granos de café, haciendo referencia a lo mucho que le gustaba al personaje esta bebida. Esto es algo que se muestra en la primera temporada, en la que vemos un pequeño atisbo de lo quién era antes del brote.

Entre sus cosas preferidas estaban las películas de acción, la música y también destaca su pasión por el café, que se convierte en un símbolo cuando entra en escena. Además, era algo sobre lo que solían bromear Ellie y él a menudo. Ella no entendía cómo le podía gustar con lo amargo que está. Al hacer esto cuando le visita en el cementerio, Ellie también deja caer que, a pesar de todo, recordará a Joel por lo bueno.

El videojuego incluye otra versión

Para justificar los cambios realizados en esta escena, los propios Craig Mazin y Neil Druckmann en el podcast oficial de la serie que se puede escuchar en Radio Times. Mazin cuenta que en el juego, Ellie conectaba con Joel al tocar la tierra, pero que al dejar los granos de café en la serie, Ellie también se está despidiendo y rindiéndole homenaje a su manera. Sus palabras fueron estas:

"En el juego, [Ellie] se arrodilla junto a la tumba, recoge la tierra y la toca como si la tierra tuviera algún vínculo con él. [En la serie] le deja este regalo, estos granos de café, porque el café significaba mucho para Joel; algo que, por cierto se convirtió en un recurso limitado. La vemos sonreír ligeramente y es un momento realmente emocionante. Es una oportunidad para que todos nos despidamos. Creo que, como espectadores, estamos prácticamente en la misma situación que Ellie".

Mazin contó también que le "gustó la idea de introducir los granos de café porque a ella no le gustaba. Cree que sabe a mierda quemada, y nunca lo probó. Era algo propio de él. La sonrisa que Bella esboza ahí se transforma. Ya no grita, ya no llora; está emocionada pero no derrama ninguna lágrima".

Para él, "este es el siguiente nivel del dolor. Es el dolor prolongado, la angustia prolongada, no el dolor agudo. Ella pone la mano en la tierra y todos podemos despedirnos de él".

