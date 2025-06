La extraordinaria película que consagró a Clint Eastwood como una estrella regresa con su versión definitiva. Un mítico thriller que ahora presenta su codiciado steelbook

La carrera de Clint Eastwood despegó gracias al western, un género al que ha estado asociado durante toda su vida. Eso sí, el que probablemente sea el personaje más mítico de su carrera pertenece al género del thriller y fue el que le consagró como una gran estrella de Hollywood. Me refiero, claro está, al emblemático Harry el sucio.

La mítica película de Don Siegel vuelve a estar de actualidad por el lanzamiento de una edición de coleccionista en Ultra HD de 'Harry el sucio' que incluye una nuevo escaneado en 8K que permite exprimir a fondo todo su potencial visual, habiéndose prestado también gran atención al acabado sonoro, incluyendo en su versión original tanto una pista en Dolby Atmos como otra lo más cercana posible a su versión original en DTS-HD 2.0 Master Audio.

Puesta a la venta a un precio de 51,95 euros el pasado 30 de mayo, lo cierto es que está agotada ya en la gran mayoría de comercios -aunque si buscáis de forma presencial, igual tenéis suerte-. Eso sí, en Amazon España tenéis disponible ahora mismo su homóloga francesa por 44,62 euros, donde el único cambio es que el título de la películas en las fundas aparece en francés. Aclarado esto, vamos con el repaso a fondo de la edición.

El steelbook

Esta edición coleccionista de 'Harry el sucio' tiene una presentación similar a la que ya analizamos hace unos meses de 'Con la muerte en los talones': el steelbook se incluye en el interior de una funda rígida de cartón que protege muy bien el contenido de la misma, minimizando al máximo cualquier tipo de riesgo de rozaduras o golpes.

Centrándonos ya en la propia caja metálica, encontramos un precioso diseño muy centrado en Clint Eastwood que encaja muy con la línea por la que Warner ya apostó en los casos de 'El fuera de la ley' y 'El jinete pálido'. Es cierto que siempre queda la tentación de que haber usado el cartel original podría haber encajado mejor, pero la apuesta hecha aquí resulta indiscutible.

Unas pocas imágenes de la parte frontal, trasera y el canto para que podáis verlas en mayor detalle.

Warner también ha tenido muy cuenta el diseño interior, donde se ha optado por una contundente imagen de Scorpio, el temible villano interpretado por Andy Robinson. Una gran idea que además potencia el contraste entre héroe y malvado.

Para los discos es cierto que el disco en UHD opta por un diseño un tanto soso. No es algo realmente vital, pero el que se utilizó para el blu-ray en su momento y que se recupera aquí demuestra que tampoco era tan difícil hacer algo más vistoso.

Un poco más arriba tenéis dos imágenes de la funda en la que se incluyen los contenidos adicionales físicos de la película. Buen detalle incluir todo lo relacionado con el expediente de Scorpio para dar un poco más de vida.

El principal añadido son estas postales con funciones diferentes. Las 4 de más arriba contienen imágenes a doble detrás de las cámaras, mientras que las 5 de bajo también son a doble cara y se centran en personajes de la película. Más suculentas son las dos de más abajo, una de ellas con la nota de rescate de Scorpio y la otra con un perfil centrado en su personaje.

También se incluye un póster reversible con diferentes diseños para que cada cual pueda elegir su favorito. Personalmente no me convence demasiado lo de que venga doblado, ya que de no ser así habría sido una opción a tener en cuenta a la hora de enmarcarlo.

Una cosa que algunos fans de la saha echarán en falta es la presencia de ciertos extras físicos que se incluyeron en el pack en dvd que se lanzó hace varios años y que podrían haber encajado bien aquí. En caso de conservarlo, mi recomendación es mezclar los contenidos adicionales de ambas ediciones para tener la edición realmente definitiva. Y es que mínimo esa reproducción de la placa del personaje de Clint Eastwood debería haberse incluido aquí.

Los contenidos adicionales

Esta nueva edición de 'Harry el sucio' viene repleta de extras. Eso sí, la mayoría de ellos ya estaban presentes en la anterior edición en blu-ray. De hecho, el disco en ese formato que se incluye aquí es idéntico al que se comercializó anteriormente en España. Es en la versión en 4K donde encontramos dos nuevos documentales hechos de forma expresa para la ocasión:

'Generaciones y Harry el sucio' (6:15) es una pieza que se centrar en explorar por qué estamos ante una película que conecta tan bien con espectadores de generaciones con inquietudes muy diferentes entre sí. No es especialmente profundo y se basa en las declaraciones de una selección de una selección de expertos bastante heterogénea que ayuda a dar mayor poso al mensaje que busca transmitir.

(6:15) es una pieza que se centrar en explorar por qué estamos ante una película que conecta tan bien con espectadores de generaciones con inquietudes muy diferentes entre sí. No es especialmente profundo y se basa en las declaraciones de una selección de una selección de expertos bastante heterogénea que ayuda a dar mayor poso al mensaje que busca transmitir. 'Justicia con objetivo: La cinematografía de Harry el Sucio' (7:54) echa mano de muchos de los participantes de la featurette anterior para ofrecer un repaso más interesante al acabado visual de la película, centrándose para ello, obviamente, en la muy valiosa aportación a la misma del director de fotografía Bruce Surtees. No le habría venido nada mal un poco más de duración, pero su interés sobresale por encima de lo habitual en este tipo de piezas breves.

En resumidas cuentas

Personalmente quizá habría añadido algún contenido físico adicional para justificar el elevado precio de esta edición, sobre todo cuando Warner ya incluyó algunos que se podían haber reutilizado del pack anterior en dvd. No descarto que simplemente se los hayan guardado para un inevitable pack en 4K en el futuro, pero más allá de eso es una edición que no puede faltar en la colección de ningún amante de este mítico thriller de Don Siegel.

Ya no es solamente que tenga una presentación realmente de lujo, con un precioso diseño en el steelbook y una rígida funda de cartón para proteger bien sus contenidos, es que también tiene una categoría audiovisual de primer nivel. De hecho, dudo mucho que cualquier posible mejora posterior vaya a ser realmente apreciable por el ojo humano. Y si esta edición se os va de precio, Warner también edita una versión sencilla en UHD este próximo 27 de junio al precio de 21,95 euros.

