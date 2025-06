A este actor de Star Wars le llamaron la atención por hacer en el set lo que todos hemos hecho: "eso se ve genial, pero no lo vuelvas a hacer"

Durante el rodaje de 'Star Wars: Episodio II – El ataque de los clones', Hayden Christensen, quien interpretó al joven Anakin Skywalker, vivió una experiencia tan divertida como incómoda en el se cuando, como todo fanático de la saga galáctica, Christensen no pudo evitar dejarse llevar por la emoción de empuñar un sable de luz.

La cinta, dirigida por George Lucas, no solo fue una de las más esperadas de la saga, sino también una producción técnicamente revolucionaria: fue una de las primeras películas de gran presupuesto filmadas completamente en formato digital (HD 24p), sin embargo, tanta tecnología en el set no impidió que, en medio de las escenas de combate, el actor no dejara de hacer con la boca los característicos sonidos de "zumm zumm" que emite el arma láser, como si aún fuera un niño jugando en casa.

Christensen (recién llegado al universo 'Star Wars') no pudo resistirse a la magia de empuñar un sable de luz. Como muchos que crecieron viendo las trilogías originales, el actor se encontró en el set cumpliendo un sueño de infancia: batirse en duelo con un arma icónica de la cultura pop.

Sólo estaba viviendo el sueño

Sin embargo, durante las coreografías de combate y los ensayos de escena, Hayden solía hacer con la boca los característicos sonidos del sable láser: ese zumm, vumm, shhh que tantos han imitado frente al espejo, como él mismo lo comentó en un evento para fans de la saga en 2017:

"Desde muy pequeño, me habían inculcado el efecto de sonido al blandir un sable de luz. Sé que esto es algo con lo que quizás Ewan [McGregor] también tuvo algunas dificultades, pero fue un hábito difícil de romper".

Dirigiéndose al actor, Christensen afirma que "en un par de ocasiones, te acercabas después de filmar una escena de lucha y me decías: 'Hayden, eso se ve genial, pero puedo ver cómo mueves la boca. No tienes que hacerlo, los efectos de sonido se añadan después'".

La anécdota, que con los años ha generado risas entre los fans y el propio elenco, reveló el entusiasmo genuino del actor por formar parte del universo de una de las sagas de ciencia ficción más populares del cine y la complejidad entre su equilibrio con la disciplina técnica.

Foto de IMBD

