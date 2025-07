Ni un pájaro ni un avión: el kryptoniano que llega para medir la "fatiga superheróica". Lo mejor y lo peor de los estrenos de cine

¿Es un pájaro? ¿Es un avión? ¡No! ¡Es el bueno de Víctor tecleando a toda velocidad —y con no poco entusiasmo— el repaso a los estrenos de cine semanales que llegan este viernes 11 de julio de 2025 y que traen bajo el brazo uno de los largometrajes más esperados del año vigente y, probablemente del anterior: la primera piedra del DC Universe en la gran pantalla que tendrá que enfrentarse en taquilla a una 'Jurassic World: El renacer' que cerró el fin de semana pasado con una autoridad incontestable.

A dentelladas con la taquilla

El D-Rex y las demás criaturas de Gareth Edwards se merendaron a sus competidores y se embolsaron unos sólidos 3,55 millones de euros, ayudando a elevar la recaudación total en salas españolas hasta los 7,6 millones de euros. Tras ella, el finde se caracterizó por los descensos, algunos más abruptos que otros, y por la segunda vuelta en la carrera entre 'Padre no hay más que uno 5' y 'F1', que en esta ocasión volvió a ganar Santiago Segura con más ventaja: 1,22 millones de euros para la comedia patria y 1,05 millones para el drama deportivo de Joseph Kosinski.

A rebufo, cerrando el Top 5, los dos remakes en acción real de cintas animadas 'Cómo entrenar a tu dragón' y 'Lilo y Stitch' sobreviven como pueden tras hacer muy buenas cifras en su ciclo vital en la ventana tradicional con 0,68 millones de euros y 0,40 millones de euros respectivamente. Cabe destacar que 'Sirat', poquito a poquito, ya ha superado los 2 millones de euros en las cinco semanas que lleva en cartel, reafirmándose como uno de los fenómenos nacionales del año.

Superestrenos

En lo que respecta a las novedades, está claro que la 'Superman' de James Gunn es la cinta más esperada de la nueva tanda de desembarcos. El largometraje, protagonizado por David Conrenswet y Rachel Brosnahan como el héroe titular y su inseparable Lois Lane, y en el que figuran nombres como los de Nicholas Hoult, Edi Gathegi, Nathan Fillion o Isabela Merced será el primer medidor de la "fatiga superheróica" del mes, y raro será que no arrebate la corona a las bestias jurásicas de Universal.

Por otro lado, jugando con la baza del estreno adelantado al pasado miércoles 9 encontramos 'Elio', la nueva apuesta del otrora prestigioso estudio de animación Pixar, ahora devorado por la maquinaria industrial de Disney. Una estimable aventura en clave de ciencia ficción con su discurso y su moralina para toda la familia y con algo de la chispa de la factoría animada dirigida a seis manos por Adrián Molina —'Coco'—, Domee Shi —'Red'— y la debutante Madeline Sharafian.

Si prefieres alejarte de las apuestas de los grandes estudios, tu baza principal también es animada, está firmada por Michel Hazanavicius, director de la celebrada 'The Artist' y del incomprensible remake de 'One Cut of the Dead' titulado '¡Corten!', y se titula 'La mercancía más preciosa'. Una adaptación de la novela de Jean-Claude Grumberg que recibió una notable acogida en el Festival de Cannes y que nos transporta a la II Guerra Mundial en una experiencia de lo más intensa.

El drama galo 'La acusación', la dramedia romántica también francesa 'Tres amigas', el biopic musical 'Ido Fluk' y lo último del prestigioso cineasta coreano Hong Sang-soo, que llega bajo el título de 'En la corriente', completa una lista de novedades que la semana que viene tendrán que sobrevivir al envite de criaturas azuladas y asesinos con chubasquero, pero ya hablaremos de ellos en unos días.

Más recomendaciones marca de la casa Espinof

Si aún así andas algo dubitativo sobre qué ver, aquí tenemos nuestros rankings con las películas más esperadas de 2025 y las mejores de 2024. Por aquí puedes ver las 47 películas más esperadas y los mejores estrenos de 2025 y nuestro ranking con las mejores películas de 2025 que vamos actualizando mes a mes. Si lo tuyo son las series, te dejamos con nuestras listas con las series más esperadas de 2025 y las mejores series de 2025.

Si quieres una ración semanal de información y otras cosas relacionadas con el mundo del cine, date una vuelta por nuestra Newsletter, Espinofrenia.

En Espinof | Las mejores películas de 2025

En Espinof | Las mejores series de 2025