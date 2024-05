"Es mucho mejor que Star Wars". George Lucas cree que esta es la película de ciencia ficción definitiva y es muy difícil que alguien la supere algún día

George Lucas hizo historia dentro del cine con la saga Star Wars, pero incluso él es ha sido siempre consciente de que hay una película de ciencia ficción muy superior a la misma. De hecho, ha llegado a reconocerlo públicamente, señalando además que es muy difícil que nadie vaya a superar algún día a dicho título. Eso sí, no se ha ido a una obra desconocida o que esté poco reivindicada, ya que la cinta en cuestión es '2001, una odisea del espacio'.

Alabando a Kubrick

Como es natural, Lucas siempre ha estado muy orgulloso de 'La guerra de las galaxias' y considera que en el apartado técnico es comparable al clásico dirigido por Stanley Kubrick, lo cual no quita que él mismo asuma la superior de la película estrenada en 1968:

Stanley Kubrick hizo la película de ciencia ficción definitiva, y va a ser muy difícil que alguien venga y haga una película mejor, en lo que a mí respecta. A nivel técnico, 'Star Wars' puede compararse, pero personalmente creo que 2001 es mucho mejor.

Teniendo en cuenta que '2001, una odisea del espacio' aparece a menudo en las listas de las mejores películas de la historia -y encima en una posición bastante alta-, es evidente que son muchos los que opinan igual que Lucas.

El propio Lucas destacó en el documental 'Standing on the Shoulders of Kubrick: The Legacy of 2001' que con esta película fue "la primera vez que la gente se tomó en serio la ciencia ficción. Mucha de la ciencia ficción hasta entonces, y en especial en los años 50, era más cercana a la serie B. Eran monstruos gigantes, arañas gigantes, todo gigante".

Además, Lucas también alabó ahí los efectos especiales de '2001, una odisea del espacio', apuntando que "en lo referente a efectos especiales tradicionales, es la cima. Si repasas los primeros 70 años, ves que es la mejor película en efectos especiales. Y siempre lo será".