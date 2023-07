El final de '2001, una odisea del espacio' explicado por el mismísimo Stanley Kubrick. "Es como un zoo", dijo el director sobre su obra maestra de ciencia ficción

Increíble pero cierto. Stanley Kubrick explicó el final de '2001: una odisea del espacio' ('2001: A Space Odyssey', 1968), una de las películas más enigmáticas de la historia del cine. Y lo hizo de una forma insólita: en una rara entrevista telefónica para un documental japonés sobre fenómenos paranormales. Alucinante, los japoneses siempre por delante del resto.





Estrenada hace más de 50 años, '2001' continúa fascinando y generando debate, en gran parte porque no se resuelven los grandes misterios de la película, de qué iba todo eso del monolito y la extraña habitación a la que llega Dave (Keir Dullea) tras su viaje. Un desenlace que dio pie a numerosas interpretaciones y teorías porque Kubrick nunca quiso aclararlo. O eso pensábamos...

Kubrick en el rodaje de 2001

Dos décadas después de la muerte del director, ha aparecido en YouTube este auténtico tesoro para los cinéfilos que arroja luz sobre las intenciones del genial cineasta. El vídeo es material bruto grabado en los años 80 para un documental televisivo que no llegó a emitirse, donde Jun’ichi Yaoi investigaba si se había producido algún tipo de actividad paranormal en el rodaje de 'El resplandor' ('The Shining', 1980).

"He intentado evitar esto desde que salió la película..."

La grabación, inédita, acabó en una cinta VHS subastada en 2016 a través de eBay y comprada por un ufólogo, que más tarde la subiría a Internet para deleite de todos nosotros. La conversación sobre el final de '2001' empieza a partir del minuto 49:40.

Jun’ichi Yaoi tuvo la extraordinaria oportunidad de hablar con Kubrick y, durante la conversación, aprovechó para preguntarle por el desenlace de la película, titulada allí como 'Space Travel 2001', que al igual que en el resto del mundo, dejó confundido al público japonés.

Por suerte, el cineasta, conocido por su carácter reservado, decide abandonar por primera vez el secretismo en torno a su obra maestra y responde al entrevistador con toda la amabilidad del mundo:

"He intentado evitar hacer esto desde que salió la película. Cuando simplemente dices las ideas suenan tontas, mientras que si son dramatizadas uno las siente, pero lo intentaré. Se suponía que la idea era que [Dave] es atrapado por unos entes parecidos a dioses, criaturas de pura energía e inteligencia que no tienen presencia o forma."

"Lo ponen donde supongo que podrías describir como un zoo humano, para estudiarlo, y toda su vida pasa desde ese punto en esa habitación. Y no tiene sentido del tiempo. Parece simplemente que pasa como lo hace en el film. Ellos eligen esta habitación, que es una réplica muy imprecisa de arquitectura francesa. Deliberadamente imprecisa. Porque se sugiere que ellos tendrían alguna idea de algo que él podría pensar que era bonito, pero no estaban seguros del todo. Igual que no estamos totalmente seguros de qué hacer en los zoos con los animales, intentamos darles lo que piensan que es su entorno natural."

"En todo caso, cuando acaban con él, tal como ocurre en tantos mitos de todas las culturas del mundo, es transformado en una especie de ser superior y enviado de vuelta a la Tierra. Transformado en una especie de Superhombre. Sólo podemos suponer lo que pasa cuando vuelve. Es el patrón de muchas mitologías, y eso es lo que intentábamos sugerir."

Maravilloso. Creo que con las pocas pistas que deja ya es fácil entender todo lo que pasa en la película y que antes no quedaba muy claro. En realidad no dice nada especialmente sorprendente, cualquiera que haya visto la película un par de veces y tenga un poco de imaginación (o haya leído ciencia ficción) puede suponer lo que pretendía plasmar Stanley Kubrick. Personalmente, el único detalle que me ha llamado la atención es la idea del zoo, me parece brillante.

Arriba os he dejado otro vídeo presentado por James Cameron (antes de declarar que ama '2001', pero no le gusta) donde se analiza la realización de una de las grandes obras maestras del séptimo arte. Como recordaréis, '2001' fue reestrenada en cines recientemente con una nueva copia restaurada bajo la dirección de Christopher Nolan, que presentó su controvertida versión en el Festival de Cannes coincidiendo con el 50º aniversario.

'2001: una odisea del espacio' está disponible gratis para los suscriptores de HBO Max; también se puede ver en plataformas como RakutenTV o Amazon Prime Video.

