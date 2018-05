Nolan presentó en Cannes su versión "desrestaurada" de '2001' y le acusan de usar "un filtro de Instagram"

Christopher Nolan ha visitado por primera vez el Festival de Cannes y, como no podía ser de otro modo, ha dado mucho que hablar. Y eso que no estrenaba ninguna película. Despierta amor y odio a partes iguales, no deja indiferente a nadie y no tiene que hacer mucho para generar discusión. Claro, cuando ha tenido el atrevimiento de ponerse en el lugar de Stanley Kubrick, le han saltado al cuello.

Ya ocurrió cuando buscó la comparación/rindió homenaje al genio en 'Interstellar' y ahora se ha acercado más al fuego al tocar la obra maestra de Kubrick en el género de la ciencia-ficción: '2001, una odisea del espacio' ('2001: A Space Odyssey'). Nolan acudió a la Croisette para presentar una nueva copia en 70mm, acompañado por la hija de Kubrick, Katharina, su tío Jan Harlan y el protagonista del clásico, Keir Dullea.

Nolan y Hoyte Van Hoytema revisando los negativos de 2001

Nolan aprovechó la ocasión para explicar por qué siente una conexión especial con '2001'. Recordó que su padre le llevó a ver la película durante un reestreno en Londres cuando sólo tenía siete años (ya afirmó en otra ocasión que los niños pueden apreciar la película mejor que los adultos) y comprobó que "las películas podían ser cualquier cosa". Según él, Kubrick "simplemente se negó a aceptar que hubiera reglas que tienes que seguir en términos de narrativa".

Aprovechando el 50º aniversario de '2001', Nolan presentó lo que ha calificado como una "desrestauración" del clásico. Es decir, ha partido de una copia de los negativos originales de la película para intentar "recrear la experiencia que tuvo el público en 1968". No hubo manipulación digital en esta nueva versión y pueden verse rasguños ocasiones en la pantalla. Para llevar a cabo este trabajo contó con la ayuda del director de fotografía Hoyte Van Hoytema, su colaborador en 'Interstellar' y 'Dunkerque' ('Dunkirk').

A priori, proyectar una nueva copia en 70mm de este clásico parecía una victoria sencilla y segura para Christopher Nolan. No obstante, el tiro le ha salido por la culata, al menos si hacemos caso a la polémica (y el cachondeo) que se ha desatado en Internet debido a la corrección del color. ¿Escuece demasiado que haya tocado '2001' o realmente ha metido la pata hasta el fondo? Supongo que dependerá de cada espectador y, quizá, de su relación personal con el film del 68. Dejo a continuación algunos mensajes publicados en Twitter:

Si quedan dudas acerca de lo que significa Nolan para el cine, restauró los negativos originales del clásico de Kubrick 2001: A Space Odyssey para la copia especial en 70mm que presentó en @Festival_Cannes. Para fin de año se realizará un lanzamiento en 4K Ultra HD. pic.twitter.com/OTnB6Gr6JE — Doble Ve (@WPulero) 13 de mayo de 2018

How visionary director Cristopher Nolan re-edited 2001: A Space Odyssey in 2 steps:



1.- 4K, as he's used to.

2. Instagram filter.



NOW IS A FUCKING MASTERPIECE. pic.twitter.com/rr2p5D8uLO — David (@DavidDretske) 14 de mayo de 2018

Nolan habla sobre su trilogía de Batman

Nolan declara que asignó un género diferente a cada película de Batman, definido por el villano principal. 'Batman Begins' es una película sobre los orígenes de un mito, un viaje del héroe, y fue diseñada para funcionar de manera independiente ya que Nolan no tenía secuelas en mente en ese momento.

"El villano, Ra’s al Ghul, es un mentor convertido en enemigo. The Dark Knight ['El caballero oscuro', 2008] es un drama criminal en la forma de un film de Michael Mann, como Heat. Así que el Joker era el adversario ideal, un terrorista, un agente del caos desatado. Y para The Dark Knight Rises ['El caballero oscuro: La leyenda renace', 2012] elegimos el terreno de una épica histórica, del film bélico, con Bane como un rival militarista." "Bruce Wayne no tiene ningún superpoder más allá de una extraordinaria salud. Es muy cercano y humano. Creo que por eso he gravitado en torno a Batman, porque son historias operísticas y atractivas en su naturaleza más mítica. Pero están basadas en seres humanos muy cercanos, y hay una figura muy primitiva y muy fascinante en su corazón." "En ciertos aspectos robamos sin piedad de las películas de James Bond. Lucius Fox es como Q. Pero creo que si hice mi versión de James Bond, Origen [Inception] es de lejos más culpable de eso que The Dark Knight.

En los rodajes dice que es "un grano en el culo", no quiere director de segunda unidad ni monitor

"Creo que fue Stanley Kubrick quien dijo que la mejor forma de aprender cómo se hace una película es haciendo una película. Yo no fui a una escuela de cine y siempre he hecho mis propias películas. Y cuando haces películas con amigos y un presupuesto ajustado, tienes que ser capaz de hacer todos los trabajos por tu cuenta... Así que en las películas más grandes, sabía lo suficiente de cada trabajo como para ser un grano en el culo para todo el mundo en el set; lo justo, no para decir "puedo hacer tu trabajo" pero para dar la idea de que estoy prestando atención a lo que están haciendo y preguntando por decisiones particulares." "Para mí, si soy el director, tengo que rodar todos los planos que van al film." "Me quedo al lado de la cámara. Quiero ver dónde están las cosas en un espacio tridimensional."