La mejor película de animación del siglo XXI no es de Disney ni de Pixar. El New York Times corona a esta película de anime entre sus 100 joyas del cine

Pararse a pensar cuáles son las mejores películas del siglo XXI no es fácil, aunque más de uno lo está intentando. Quizás a raíz de que en el New York Times se hayan echado la manta a la cabeza para intentar crear su lista definitiva con las cien mejores películas que se han estrenado desde el 1 de enero del año 2000.

La lista es, cuanto menos, bastante curiosa y variada, pero entre las diez mejores películas de lo que llevamos de siglo tan solo se ha colado este clásico imprescindible de Studio Ghibli.

Si eliges una, que sea esta

Según el New York Times, la mejor película del siglo tiene que ser 'Parásitos', que corona su lista de cien películas. Pero tenemos que bajar un poco hasta el puesto número nueve para encontrarnos una película animada: 'El viaje de Chihiro', de Hayao Miyazaki.

La película de Miyazaki y Studio Ghibli es sin duda una de las grandes joyas del estudio (y del director), y hasta la llegada de 'El chico y la garza' presumía de ser la única película de anime en ganar un Oscar de animación. Desde el New York Times han sabido reconocer su importancia en la historia del cine, y ahora se encuentra oficialmente ya no solo entre las cien mejores películas del siglo, sino entre las diez mejores.

"Este cuento de hadas adolescente dibujado a mano de Hayao Miyazaki es la 'Alicia en el País de las Maravillas' de nuestra era. Personajes inolvidables siguen saliendo a borbotones de esta casa de baños mágica: el hombre de las calderas y sus criaturillas de hollín, el espíritu enmascarado Sin Cara, Haku, el chico dragón... Y, abriéndose paso a través de todo esto, la valiente Chihiro, cuyos despistados padres han sido convertidos en cerdos por una bruja", escriben desde el New York Times.

"Uniendo hermosamente las preocupaciones de un maestro de la animación (la corrupción de la naturaleza por el hombre, la pérdida de la inocencia, criaturas amenazantes que no son lo que parecen), 'El viaje de Chihiro' es una aventura hechizante que se compara con muy pocas en animación, o en cualquier otra parte".

Studio Ghibli se ha posicionado muy por delante de Pixar, Disney o DreamWorks, los grandes estudios de animación occidentales. Con este puesto en su lista, desde el New York Times consideran a 'El viaje de Chihiro' como la mejor película de animación del siglo, y no es hasta el puesto 34 de la lista que encontramos otra película animada con 'Wall-E'.

Y la verdad es que la lista ha sido dura para la animación: hasta el puesto 50 no aparece una película animada de nuevo con 'Up' y después solo tenemos a 'Ratatouille' en el 73. Así que tan solo cuatro películas animadas han conseguido un hueco entre las cien mejores del siglo, o al menos eso opinan desde el New York Times.

En Espinof | Hayao Miyazaki trabajó en estas fantásticas 4 series de anime antes de fundar Studio Ghibli, y se pueden ver al completo en streaming

En Espinof | Las mejores películas de animación de todos los tiempos