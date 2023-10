Es una de las mejores películas de anime de la historia y una joya imprescindible que puedes ver en Netflix

Que los Óscar tienen un problema con el anime se ve claramente cuando en casi 100 años de historia solo una película de animación japonesa se ha alzado con un premio. No fue otra que 'El viaje de Chihiro', una de las obras maestras de Hayao Miyazaki y que podéis ver en Netflix.

Nada de lo que sucede se olvida jamás

Chihiro es una niña miedosa que se muda con sus padres. Cuando se encuentran un misterioso túnel en su camino, la familia lo atraviesa ignorante de que al otro lado se encuentra un mundo místico de dioses y criaturas sobrenaturales, en el que es fácil entrar pero no tanto conseguir salir...

'El viaje de Chihiro' ('Sen to Chihiro no kamikakushi', 2001) es una película escrita y dirigida por Hayao Miyazaki y producida por el Studio Ghibli. Durante casi 20 años, fue la película de anime más taquillera de la historia (hasta que en 2020 la destronó la película de 'Kimetsu no Yaiba').

La cinta arrasó en festivales, alzándose con el Oso de oro en el Festival de Berlín, así como el Óscar a la Mejor Película de Animación en 2002, la única película de animación japonesa que lo ha conseguido hasta la fecha.

Es una de las películas más queridas y valoradas de Ghibli (en Rotten Tomatoes tiene un 96%, tanto en la nota de la crítica como en la del público) y no es para menos, ya que es la obra magna de Miyazaki, al menos en opinión de quien esto escribe.

El director consiguió canalizar todas sus obsesiones en una historia única que, pese a su fuerte arraigo en elementos de la cultura japonesa, no ha supuesto un impedimento a la hora de llegar a un público universal.

Gran parte del mérito es que, aunque la historia destaque a todos los niveles, no descuida el corazón de todo: la propia Chihiro. Tal como resume el título en español, la acompañaremos en un viaje fantástico y en su camino encontrará amigos y enemigos.

No obstante, lo extraordinario de ese viaje no son los seres mágicos ni los sucesos inexplicables, sino los cambios que producirán en nuestra protagonista. Veremos evolucionar a Chihiro, aprender a creer en sí misma y dar los pasos necesarios para cruzar el puente que separa la infancia de la adolescencia.

La película trata temas universales pero desde el subtexto, dejando cierto espacio para que el espectador interprete las metáforas. Además, su marcado realismo mágico hace que muchas veces la acción avance de forma algo más abstracta e intuitiva, un rasgo habitual en la filmografía de Miyazaki.

Es casi inevitable conectar a nivel emocional con esta historia, en la que tenemos un amplio abanico de personajes que se quedan para el recuerdo, como Haku, el Sin Cara, Yubaba o Kamaji. En ellos vemos esa tendencia del director a no hacerlos bidimensionales sino dibujarlos con matices, logrando que los buenos no siempre sean perfectos, ni los malos se dediquen solo a hacer el mal.

Su estupendo guion no opaca su espectacular apartado técnico, aún más teniendo en cuenta que estamos ante una película de 2001. Los colores, los fondos, el diseño de personajes, su expresividad... todo es sencillamente magistral y la guinda la pone la magnífica Banda Sonora de Joe Hisaishi.

'El viaje de Chihiro' es una de esas películas que hay que ver al menos una vez en la vida: un hito en la animación que brilla tanto en la forma como en el fondo. Emotiva, cargada de imaginación y mejora con cada revisionado. Si nunca la habíais visto, podéis remediarlo echándole un ojo en Netflix.

