No confiaba mucho en que 'The Bear' me volviese a emocionar en su temporada 4. Me equivocaba

Con un cierre mirando a un nuevo futuro para el restaurante, el jueves pasado llegó 'The Bear' con su temporada 4 en Disney+ y, como ya expresé, no confiaba demasiado en que la serie culinaria volviese a conquistarme tanto como en sus inicios. Si bien esa gran magia de antaño se ha disipado, estos nuevos episodios han sido, desde luego, absolutamente emotiva.

Diría que, de hecho, es la más emotiva... y seguramente la más divertida y tierna. ¿El motivo? incidir en algo que, si bien se estableció ya en esos primeros episodios en 2022, aquí ha cobrado especial relevancia. Es una dramedia familiar. Sí, transcurre desde luego en un lugar de trabajo y si bien algunos son primos y otros son ajenos, todos forman parte de una familia. Una conexión más allá de la "familia corporativa".

La verdad, de todo el tiempo que llevo juntando letras para hacer críticas y demás, pocas conversaciones tan claras he visto entre creativos y crítica/público que con 'The Bear'. Que dicen que hay poca comedia para lo que se supone que es su categoría: toma un par de tazas; que hablan de si la temporada 3 fue rutinaria: los personajes hablan de eso, etc.

Esto tiene su doble filo porque, si bien es bueno reflejar esa retroalimentación en lo que se intentan pulir los presuntos defectos, la línea de la complacencia (auto) suele ser bastante fina. Creo que, aquí, logran bordearla bien para crear, esta vez sí, un viaje emocional con principio, nudo, desenlace y una perspectiva de cambios para el futuro.

Haciendo, esta vez sí, una temporada

Uno de los (muchos) motivos por los que la temporada 3 no terminó de funcionar fue, precisamente, la certeza de una temporada 4. Christopher Storer y Joanna Calo cayeron en esa tendencia de, a la hora de planificar las dos temporadas a la vez, no terminar de aterrizar de pie y cerrar de manera anticlimática. Fue un cierre frustrante.

En líneas generales, se han portado mejor con la temporada 4. Y eso que repiten cierto punto de partida de ir algo a contrarreloj que se resolverá al final de la temporada. En esta ocasión es una cuenta atrás literal: la del tiempo que les queda hasta que se agote el dinero que ha invertido Jimmy (Oliver Platt). En ese momento, deberán ser rentables.

Esta temporada ha ido mucho, en ese aspecto, de ir corrigiendo los errores cometidos y que les evitaban fluir tanto en el restaurante como en la sala de guionistas. Un puro reflejo del proceso creativo para hacer la serie y, en esta ocasión, con bastante más tino.

Sí, sigue cayendo un poco en la repetición y no siempre aciertan con las subtramas personales, amén de postergar y dar vueltas a "las decisiones" (literalmente, Syd lleva desde el comienzo de la serie comiéndose la cabeza con el tema de seguir en el restaurante o no), pero siguen manteniendo un nivel soberbio.

Más allá de ello, esta temporada 4 ha logrado replicar un poco de la magia y emoción perdida. El ver a todo el clan de boda (cómo clavan estos episodios) a Syd en un día libre o a Carmy cocinarle a su madre, entre otras secuencias más, ha resultado ser todo un bombazo emocional. Esa emoción perdida que hace que, nuevamente, espere volver a ver más a todos estos personajes.

