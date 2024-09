¡Sí, chef! Los 15 cocineros reales que hacen un cameo en la temporada 3 de 'The Bear'

A estas alturas está bastante claro que la temporada 3 de 'The Bear' ha dividido al público. Mientras que unos seguimos admirando que sea capaz de reinventarse cada año, otros creen que se ha quedado estancada y no hay evolución en los personajes. Sea como sea, solo hay dos cosas claras: una, que todos seguimos teniendo hambre después de verla. Y dos, que ficharemos en el estreno de la temporada 4.

Sobre todo, después de ver que en esta última tanda de episodios han redoblado los cameos, pero no solo los de actores famosos, sino también los de chefs, que han plagado el metraje y hecho las delicias de los espectadores más foodies, esos que acompañan el visionado no con una pizza de pepperoni, sino con pato al foie con hojaldre de ventresca. Para ellos, estos 15 chefs que se colaron en 'The Bear' de una manera u otra (pero sobre todo en el último episodio).

Matty Matheson

Vale, sí, en la serie interpreta a Neil Fak, y lleva con nosotros desde la temporada 1, pero en la vida real es el chef de Prime Seafood Palace y Matty's Patty's Burger Club, en Toronto, después de hacerse conocido en la misma ciudad en el restaurante Parts & Labour. Además, es productor de la serie y consultor culinario. Vamos, que los cáterings allí entre toma y toma tienen que ser increíbles.

Chris Zucchero

Quizá no lo sabías, pero el restaurante original de bocatas con el que empieza 'The Bear' está inspirado en Mr. Beef, un restaurante real de Chicago fundado por Joe Zucchero. Su hijo, Chris Zucchero, ya había hecho cameos antes, pero en esta temporada ha entrado finalmente en el equipo como el ayudante de la ventana de sandwiches.

Daniel Bouloud

Aparentemente, Carmy trabajó para Daniel Boulud, o eso vemos en uno de los flashbacks del primer episodio de la temporada 3. Su restaurante principal (tiene un buen puñado repartidos por el mundo) se llama, precisamente, Daniel, tiene dos estrellas Michelín y hace las delicias de los más glotones de Nueva York. Si estáis (y tenéis una cartera abultada) no dejéis de ir. Decidle que vais de parte de Carmen.

Thomas Keller

Y del episodio piloto al final, donde vemos cómo Keller enseña a Carmy a hacer un pollo asado para todo el equipo, paso a paso. La escena se sitúa en el propio restaurante del chef, The French Laundry, y muestra cómo nuestro protagonista fue abriéndose camino poco a poco entre fogones y cuchillos, refinando su personalidad. Bueno, visto lo visto, en eso podría haber trabajado un poco más.

René Redezpi

Sale solo durante un cameo visto y no visto, pero el mero hecho de que el chef de Noma aparezca en 'The Bear' es una sorpresa para los aficionados: no en vano el restaurante de Copenhague es uno de los mejores del mundo y, de hecho, ahora se encuentra en pleno momento de transformación hacia un "algo más" que nadie ha terminado de saber perfilar. Mientras tanto, Redezpi aprovecha para hacer cameos. No nos vamos a quejar.

Paulie James

Es el otro miembro que lleva el puesto de bocatas, Chuckie, que en la ficción ya trabajó antes en el restaurante, cuando lo llevaba Michael. No es muy diferente de su vida real: James es el creador de Uncle Paulie's Deli, un restaurante inspirado en los sandwiches que comía en Nueva York que tiene ya siete años y ha abierto tanto en Los Angeles como en Las Vegas. Nada mal para una "simple" bocatería.

Dave Beran

Beran es uno de los cocineros de la Chef Terry (la increíble Olivia Colman) y en su día, durante la preparación de la temporada 1, fue uno de los cocineros consultados para aprender cómo se lleva un restaurante. Beran tiene dos restaurantes con estrella Michelín (Pasjoli y Dialogue, que actualmente está cerrado) y anteriormente tuvo ya éxito en Chicago en Next y Alinea. Toma experiencia.

Grant Achatz

Y hablando de Alinea, este es el chef que le ha dado las tres estrellas Michelin: Achatz es experto en gastronomía molecular, que combina comida y ciencia. Y Luca se siente claramente fascinado ante sus creaciones durante la cena-funeral de la Chef Terry, aunque Achatz no tenga ningún interés en darle más explicaciones. ¿Globos de helio comestibles? Yo lo llamo "lunes".

Will Guidara

Guidara es uno de los camareros más importantes del mundo que incluso ha escrito libros como 'Unreasonable hospitality', que Richie leía en la temporada 2. En este caso, durante la cena-funeral, Guidara habla sobre ser un niño y soñar con abrir un restaurante. Actualmente es el dueño del grupo Make It Nice junto al chef Daniel Humm.

Wylie Dufresne

Es famoso también en el mundo de la gastronomía molecular, y actualmente lleva el restaurante neoyorquino Stretch Pizza, que sigue a muchos otros que ya cerraron sus puertas. En la cena, habla un rato con Carmy y al lado de Kevin Boehm, que posee algunos de los restaurantes más conocidos de Chicago (aunque no sea chef en sí mismo).

Christina Tosi

Y hablando de Dufresne, precisamente Tosi habla sobre cocinar con él al empezar su carrera, tratando de conseguir el helado de maíz absolutamente perfecto. Lo curioso es que esta pastelera dice la verdad en la serie. También trabajó en Momofuku (de hecho, fue quien insistió en que abriera una pastelería) y actualmente es la chef de Milk Bar, en Nueva York. Dónde si no.

Rosio Sánchez

Una vez más, vuelve a aparecer Dufresne, porque Sanchez empezó a trabajar en la industria en wd-50, un restaurante ya cerrado propiedad del mismo. Después, se convirtió en la jefa de pastelería en Noma, que te abre todas las puertas posibles, y después abrió dos lugares más en la propia Copenhague: Hija de Sanchez, una taquería, y Sanchez, un mexicano de alto standing.

Anna Posey

Posey trabaja como jefa de pastelería en Elske, un restaurante de Chicago, y en la cena habla del tipo de postres que hace, centrados en la simpleza, en lugar de aquellos iniciales repletos de elementos y de los cuales se arrepiente. Como persona cuya mayor creación dulce es mezclar galletas Príncipe y leche, no puedo ni imaginar la delicia.

Malcolm Livingston II

Otro pastelero más, que habla sobre lo bien que le trataron sus jefes al apoyarle tras una comida que preparó. Livingston II ha trabajado en Le Cirque, Keller's Pe Se, wd-50 y, por supuesto, Noma. Ahora tiene su propia tienda de helados, August Novelties, en Los Angeles. Y si podéis echarle un vistazo a sus delicatessens, os aseguro que os vais a estar relamiendo toda la tarde.

Genie Kwon

La chef, en la cena, admite que no le gusta cocinar tanto como a los demás, sino ver la reacción de sus comensales. Es actualmente la chef y propietaria del único restaurante filipino de los Estados Unidos con una estrella Michelín, Kasama, en Chicago.

Bradley Cooper

Vale, vale, sí, no es un chef ni nada parecido, pero es curioso que aparezca en una foto como un chef más, aunque realmente se trate de una imagen de la película 'Una buena receta', en la que interpretaba a un cocinero buscando su tercera estrella Michelín. ¿Vendrá a dar caña a la cuarta temporada mientras Carmy se lamenta por lo que le pasa en el último momento de 'The Bear'?

