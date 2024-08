'The Bear' - Todo lo que sabemos de la temporada 4 de la excelente serie culinaria de Disney+ con Jeremy Allen White y Ayo Edebiri

Si bien ha tardado un poco en llegar, como es habitual, a nuestras pantallas, por fin hemos podido devorar la temporada 3 de 'The Bear'. La excelente y aclamada serie culinaria de Disney+ regresó poniéndonos la miel en los labios y se fue con un "Continuará". Y, efectivamente, continuará con una temporada 4 de la que vamos a repasar todo lo que sabemos hasta el momento.

La historia

Aquí hay mucha tela que cortar, sobre todo porque el final de la temporada 3 dejó un buen número de hilos por ir resolviendo debido a que, entre otras cosas, estuvieron mareando la perdiz con algunas de las situaciones más apremiantes. De hecho, el último episodio termina con Carmy reaccionando a la review del Chicago Tribune, cuyo veredicto (más allá de palabras sueltas) nos es desconocido —aunque las llamadas perdidas pintan mal—.

Eso sí, no sabemos hasta qué punto influiría dicha valoración en la economía del negocio ya que el que The Bear siga abierto pende de un hilo. Las cuentas no salen y el "Ordenador" (Brian Coppelman) de Jimmy (Oliver Platt) ha sido bastante claro: están a un tris de tener que cerrar. Por otro lado, nos queda la cuestión de si Sydney decide quedarse en el restaurante o partir hacia la nueva aventura propuesta por Adam.

El reparto

Excepto cambios imprevistos, se espera que el reparto principal de 'The Bear' esté al completo en esta temporada 4. De esta manera, seguiremos viendo a Jeremy Allen White como Carmy, Ebon Moss-Bachrach como Richie, Ayo Edebiri como Sydney, Lionel Boyce como Marcus, Liza Colón Zayas como Tina, Abby Elliott como Natalie y Matty Matheson como Neil.

Además, es de esperar la presencia también de Oliver Platt, Edwin Lee Gibson, Corey Hendrix, Robert Townsend, Molly Gordon y Adam Shapiro, entre otros. Tampoco sería extraño encontrarnos de nuevo a las estrellas invitadas habituales como Jon Bernthal, Will Poulter, Jamie Lee Curtis, John Mulaney y Joel McHale, entre otros.

El rodaje

Aquí tenemos un misterio curioso, ya que todo apunta a que esta temporada 4 se ha rodado, al menos en parte, junto a la temporada 3. Así se dedujo en su momento ante la información de que se iban a rodar "episodios adicionales" por parte de medios especializados de Chicago. Si bien no se ha rodado "back to back" como dicen los estadounidenses, parece que lo que se ha hecho es «una versión de eso», según declararon en rueda de prensa los actores.

Según confirmó posteriormente la cadena FX, grabaron algunos elementos por adelantado. Eso sí, en ningún momento hablan de la envergadura exacta de ello. Christopher Storer y Joanna Calo son los máximos responsables de la serie, con el primero ejerciendo de guionista y director principal.

La fecha de estreno

La incógnita sobre el rodaje hace que no tengamos tan claro como de costumbre la fecha en la que podemos ver esta nueva temporada de 'The Bear'. Por un lado, lo más normal es que sean fieles a la cita veraniega, con un estreno (de los ¿ocho? episodios restantes) en junio de 2025.

Por el otro, corre el rumor de que, debido precisamente a lo adelantados que han estado y con ese "continuará" con el que cierran, esta temporada 4 podría llegar antes de lo esperado. Como siempre, en España la veremos en Disney+ suponemos que con un par de meses de diferencia como viene siendo habitual.

El tráiler e imágenes

De momento, no hay ni tráiler ni imágenes de la temporada 4 de 'The Bear'.

