La mejor serie para esperar a la temporada 3 de 'The Bear' está en Movistar Plus+. Un intensísimo drama entre fogones con puntuación perfecta y solo 4 episodios

En lo que seguimos sin comprender exactamente por qué tenemos que esperar mes y medio para ver la temporada 3 de 'The Bear' en Disney+ (sí, nos pueden las ansias) estoy seguro de que más de uno tiene algo de "mono" por meternos a través de la pantalla en un universo culinario. Y parece que nuestras plegarias han sido escuchadas porque Movistar Plus+ acaba de estrenar la serie perfecta.

Una serie de puntuación perfecta que, además, es la secuela de una película que, en eso de pesadilla en la cocina, se adelantó a la protagonizada por Jeremy Allen White: la magnífica 'Hierve'. De esta manera, la cinta encabezada por el omnipresente (y qué bueno es siempre) Stephen Graham continúa en forma de serie como 'Boiling Point'.

Cuatro horas hirviendo

Compuesto por cuatro episodios (que se emitirán semanalmente), esta serie se ambienta seis meses después de la noche que lo cambió todo para el chef Andy. Carly (Vinette Robinson) ha tomado las riendas y ha abierto su propio restaurante con la mayor parte del equipo del 'Jones & Sons'. Eso sí, la presión se acumula: hay deudas que pagar, inversores que contentar y si algo tiene que salir mal durante el servicio, por supuesto que lo hará.

Philip Barantini y James Cummings vuelven a ponerse al frente de la historia, haciendo que la tensión, la presión, el agobio sea absolutamente palpable. Pero también esos alivios cómicos tan necesarios y que se dan en forma de los piques y las relaciones amistosas entre los miembros de un equipo ya rodado y al que la llegada de un nuevo chef (Stephen Odubola) supone esa pieza que no termina de encajar en el engranaje (amén de que no tiene experiencia).

Con este formato de serie, además, tenemos dos cambios. Si bien seguimos disfrutando de algún plano secuencia (la película es uno íntegro), en esta ocasión deciden tirar por una planificación algo más convencional pero, a su vez, muy precisa, teniendo claro en todo momento qué quieren mostrar y dónde enfatizar dentro del caos propio.

Esto, además, ayuda a construir a los personajes, sobre todo a los que ya conocimos hace un par de años. Es verdad que cuatro episodios son pocos, pero sí que trabajan bastante bien para que sean algo más que cocineros y camareros quemadísimos (alguno se quema literal) e iracundos. Por ejemplo, ahí tenemos a Andy, que se encuentra prácticamente en la mierda anímica (y bebiendo todo el día).

La verdad, si 'The Bear' os angustia, ojo porque esta todavía más. No quiero comparar demasiado una y otra serie pero simplemente quiero resaltar que las diferencias entre una y otra creo que vienen desde el núcleo mismo del cómo entienden la ficción y, concretamente, la televisión estadounidenses y británicos. No es que unos sean mejores que otros, es que potencian elementos de forma distinta.

Esto unido un reparto ejemplar hacen de 'Boiling Point' una de las series más destacadas que se estrenan este 2024. Intensa pero que no te cansa, que te hace involucrarte (y sufrir) con los personajes.

