Cómo la estrategia de lanzamientos de Netflix perjudica al anime. Casi mata a 'JoJo's Bizarre Adventure' y ahora le ha pasado a 'Moonrise'

Ahora tenemos mucho más fácil eso de ver anime en streaming. Porque aunque Crunchyroll sigue siendo la plataforma especializada en la que podemos seguir casi todos los grandes estrenos, prácticamente cada servicio de streaming tiene su rinconcito para el anime.

En los últimos años Netflix se ha currado un catálogo tremendo e incluso se ha metido a saco con los simulcasts de temporada. El año pasado nos dejó algunas de las mejores series de anime de 2024 con 'Tragones y Mazmorras' y 'Dandadan', que además se volvieron rápidamente virales y se han ganado sus legiones de fans. Pero no todas las series tienen esta suerte y los animes de Netflix a menudo salen perdiendo.

Un vistazo a… LAS 10 MEJORES SERIES DE LA DÉCADA (2010-2019)

Ni los nombre venden

Netflix puso de moda el "binge-watching", eso de tragarte una temporada entera de seguido en lugar de ir siguiendo un capítulo cada semana. La plataforma suele estrenar así sus series, con todos los capítulos estando disponibles el mismo día del estreno, pero lo cierto es que este modelo no siempre funciona.

Por un lado a los espectadores les cuesta mantener el ritmo de todo lo que se estrena, pero por otro resulta que llega tantísimo contenido a la vez a la plataforma que a menudo las novedades se queda enterradas. Obviamente, Netflix elige a qué estrenos darles el empujón, y en el caso de 'Moonrise' está siendo especialmente sangrante.

'Moonrise' es el nuevo anime de Wit Studio. Ya casi tendría que venderse solo con esto, al ser los responsables de las primeras temporadas de 'Shingeki no Kyojin', y también de 'Ranking of Kings' y 'Spy x Family' (. Pero por si fuera poco, los diseños de personajes son de Hiromu Arakawa, la autora de 'Fullmetal Alchemist', y la historia de Tow Ubukata, guionista principal en 'Psycho-Pass'.

Es un anime original, que para ser justos siempre es más complicado de vender que una IP conocida. Pero desde que se anunció en 2018 Netflix apenas ha hecho por intentar vendérnoslo. En 2022 se dejó ver un primer tráiler, y no ha habido ningún tipo de actualización hasta que hace dos meses la plataforma anunció su fecha de estreno como si nada y sin dar demasiada información sobre ella.

La promoción brilla por su ausencia, e incluso los productores de Wit Studio se han quejado y pedido a Netflix que publicitase mejor 'Moonrise'. Porque lo cierto es que Netflix apenas promociona sus series de anime, que a menudo quedan relegadas a la cuenta de Netflix Anime, pero este abril han estado concentrando todos sus esfuerzos en 'Devil May Cry'.

"Creo que la manera en la que la Netflix estructura sus estrategias de marketing va a ser uno de los mayores desafíos en el futuro", dijo George Wada, el presidente de Wit, en 2022 a Anime News Network, hablando de un problema que viene de muy lejos. "Netflix debería entender que todos y cada uno de sus títulos son importantes para los creadores, y deberían tener eso en cuenta según avanzamos".

No es personal, solo negocios

No es que Netflix le haya cogido manía a 'Moonrise' por lo que sea. Es que sigue esta estrategia con todas sus series, pero como Netflix no es una plataforma especializada en anime este tipo de contenidos tienen que competir con todos los estrenos de acción real y otras producciones animadas. Así que llegar hasta su público objetivo es todavía más complicado.

Si 'Moonrise' se hubiera estrenado semanalmente a lo largo de 18 semanas, habría aparecido con más frecuencia en las listas de estrenos o de contenidos actualizados... Con lo que quizás no se habría quedado tan enterrada. Y es que, en comparación con otros estrenos de anime de esta temporada de anime como 'The Beginning After The End', 'Lazarus' o 'Anne Shirley', 'Moonrise' no ha generado ningún tipo de ruido online. Ni negativo ni positivo, es como si no existiera.

Y es que aunque 'Dandadan' fuera uno de los animes más populares del año pasado, la gran mayoría de sus fans la siguieron en Crunchyroll y no en Netflix, a pesar de que esta última tiene muchos más subscritores. Crunchyroll, con todos sus problemas, se encargó de promocionarla mejor.

No solo eso, el modelo de binge-watching no funciona para muchas series originales nuevas. Las series semanales terminan siendo más memorables por el "ruido" que general semana a semana en redes, que ayuda a que cada semana se capten nuevos espectadores.

Una de las grandes víctimas de este modelo fue 'Stone Ocean', la sexta parte de 'JoJo's Bizarre Adventure', que murió de binge-watching. No solo la trama en sí no se presta para este tipo de maratones, sino que además la larguísima espera entre cada tanda de capítulos mató por completo el hype por el anime. Se ve que el fracaso de lo que tenía que haber sido un bombazo hizo que Netflix se replantease un poco las cosas con el anime, pero menos un pequeño puñado de simulcasts semanales no ha cambiado demasiado su estrategia.

Al ser una franquicia tan grande, 'JJBA' ha conseguido salir al paso y ya ha confirmado que su séptima temporada está en marcha... Pero una historia original no tiene la misma suerte. 'Moonrise' no ha conseguido encontrar a su público, pero parece que desde Netflix tampoco han ayudado demasiado.

En Espinof | Si 'To Be Hero X' te ha dejado con ganas de más donghua, aquí van 4 intrigantes animes chinos que se pueden ver en streaming

En Espinof | Anime en Netflix: 13 potentes series recomendadas para todos los gustos