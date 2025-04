Este anime de ciencia ficción tiene potencial para ser un bombazo y lo tenemos en Netflix, pero sus creadores no están contentos con la plataforma: "Lo están enterrando"

Con abril ha empezado una nueva temporada de anime, y la verdad es que con el aluvión de series que tenemos encima en diferentes plataformas es un poco complicado estar pendientes de todas y a veces algunas se pierden en las larguísimas listas de estrenos.

Una de estas "víctimas" está siendo 'Rebelión lunar' ('Moonrise'), un anime original de Wit Studio que se anunció allá por 2022. Llega este 10 de abril a Netflix, y a pesar del equipo estelar con el que cuenta parece que desde la plataforma están haciendo lo justito por promocionarla, y uno de sus productores no está muy contento con la situación.

No se puede remar solo desde un lado

En los últimos años Wit Studio se ha ganado a pulso su renombre gracias a las primeras temporadas de 'Shingeki no Kyojin', 'Ranking of Kings' y 'Spy x Family' (esta última junto a CloverWorks). Actualmente también andan trabajando en el remake de 'One Piece' para Netflix, y sobra decir que en este punto es uno de esos estudios a los que hay que tener el ojo echado.

'Moonrise' es su nuevo anime original. Y cuenta con un equipo tremendo: Masashi Koizuka, director en 'Shingeki no Kyojin', una historia original de Tow Ubukata, guionista principal en 'Psycho-Pass', y diseños de personaje de Hiromu Arawaka, la autora de 'Fullmetal Alchemist'. Pero es posible que no nos hayamos enterado de que existe, y el productor Ryoma Kawamura ha señalado a Netflix desde sus redes.

"Por favor, os lo estoy rogando. ¡Promocionadla adecuadamente! ¡No puedo hacer esto solo!", escribía Kawamura desde su cuenta de X (Twitter)."En serio, lo estoy pidiendo. Está completamente enterrada. La compañía de la N roja, es hora de mostrar vuestro poder al mundo".

No hay que ser un lince para intuir que "la compañía de la N roja" es Netflix. Y la verdad es que aunque estos últimos días Netflix ha ido promocionando 'Moonrise' un poco más, se está dedicando a compartir los posts que Wit Studio está creando desde sus propias redes sin mojarse demasiado más allá de simples recordatorios.

Desde el anuncio del anime en 2022, Netflix apenas ha mostrado material promocional. Hasta hace un mes no sabíamos ni cuando se estrenaba ni nos había dado grandes actualizaciones, y parece que el peso de anunciarlo y hacer que su posible público se entere está corriendo a cuenta del propio estudio. La cosa ha llegado al punto, que incluso desde Wit Studio se han arremangado para realizar materiales promocionales, algo bastante inusual y que debería ser cosa del equipo de marketing del distribuidora.

"Esta vez, nosotros creamos el video promocional por primera vez", aseguró Kawamura en otro post. "Junto a Yasuhiro Akamatsu, al principio no teníamos ni idea de lo que estábamos haciendo, pero lo conseguimos preguntando a un montón de gente por el camino. La gente que hace múltiples videos al año con calendarios apretados son increíbles".

Rompiendo una lanza a favor de Netflix, este mes tienen un calendario muy apretado de estrenos. 'Devil May Cry' se estrenó la semana pasada y es su niña bonita y su principal foco de atención, pero también han continuado promocionando 'Blue Box' y las nuevas 'Witch Watch' y 'Yaiba'. Por eso la falta de promoción con 'Moonrise' es tan extraña y parece que la serie de ciencia ficción simplemente está destinada a ser más carne de cañón que pasa por la plataforma sin pena ni gloria.

No es la primera vez que Netflix estrena series casi de tapadillo, metiéndolas tal cual a su catálogo y sin preocuparse porque lleguen a su público potencial. Pero cuando (sorprendentemente para nadie) resulta que no son un éxito inmediato con millones de visualizaciones, llega la hora de pasar con la cuchilla de las cancelaciones.

