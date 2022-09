Primer tráiler de 'Moonrise': el nuevo anime de ciencia ficción de Netflix cuenta con la creadora de 'Fullmetal Alchemist' y tiene una pinta espectacular

Durante la Geeked Week de Netflix, la plataforma ya nos avanzó que podíamos esperar un buen aluvión de nuevos animes, y por ahora se ha ido portando este año con nuevos estrenos cada mes.

Uno de los proyectos que más llamaban la atención de la lista era 'Moonrise', sobre todo porque venía animado desde WIT Studio, y ahora que se ha revelado su primer tráiler, tiene los ingredientes para convertirse en una de las series más potentes de la plataforma.

Con pesos pesados en el equipo

'Cyberpunk: Edgerunners' se ha posicionado como uno de los mejores animes de Netflix y va a ser difícil de superar, pero 'Moonrise' tiene potencial para conseguirlo.

Este anime de ciencia ficción estará animado desde WIT Studio, quienes producen 'Spy x Family' junto con CloverWorks y también nos dejó la fantástica 'Ranking of Kings'. Además, Masashi Koizuka, el director de las temporadas 2 y 3 de 'Shingeki no Kyojin', se encargará de dirigir este nuevo anime para Netflix.

Por si fuera poco Hiromu Arakawa, la creadora de 'Fullmetal Alchemist' se encarga de los diseños de personajes. Para trasladarlos a animación, tendremos a Ayumi Yamada, que fue directora de animación y diseñadoras de personaje en 'Shingeki no Kyojin'. El novelista Tow Ubukata está a cargo de los guiones, y ya ha participado en series como 'Ghost in the Shell: Arise' y 'Psycho-Pass 2'.

"Moonrise se encentrará en las vidas de estos dos hombres, Jack y Al, mientras se enfrentan a varias dificultades en el vasto mundo del espacio exterior" dijo George Wada, productor y presidente de WIT Studio. "Toda la acción y escenarios de la parte inexplorada de la Luna será ilustrada usando un tipo innovador de animación como nada que hemos visto hasta ahora. Mi deseo sincero es que inspire las vidas contemporáneas en todo el mundo."

'Moonrise' cuenta con muchos nombres gordos tras el proyecto, y saber que WIT está detrás de la producción le da un voto de confianza muy grande al anime. La mala noticia es que parece que tendremos que esperar todavía hasta 2024 para poder el anime en Netflix.