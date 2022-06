Netflix refuerza su catálogo animado: primer vistazo a la serie de 'Skull Island', confirmado un nuevo anime de Wit Studio y más novedades

La Geeked Week de Netflix nos ha ido dejando bastantes avances en cuanto a su catálogo de animación se refiere.

Ya pudimos ver algunos avances de la nueva serie de He-Man, por fin se confirmó que 'Ultrasecretos' tendrá una segunda temporada, Junji Ito estrenará una antología de anime de terror, habrá una serie inspirada en 'Cyberpunk 2077'... pero también llegarán a Netflix otras tantas nuevas series con muy buena pinta y ya se ha dejado ver un poco más de estos nuevos proyectos a la vista.

Primer vistazo a este proyecto de animación para adultos creado por el rapero Kid Cudi basado en su inminente album del mismo nombre. Se ha revelado que Scott Mescudi y Jessica Williams protagonizarán la serie, que se centra en un joven que emprende un viaje para descubrir el amor.

No hay fecha concreta, pero el estreno de 'Entergalactic' está previsto para este mismo año.

Seguimos con animación para adultos con una comedia de ciencia ficción de los creadores de 'Paradise PD'. 'Farzar' sigue al Príncipe Fichael y su banda de aventureros inadaptados mientras se aventuran más allá de su ciudad humana para luchar contra los alienígenas que quieren destruir a la humanidad, aunque por el camino descubren que no todo es lo que parece.

Y siguiendo con franquicias establecidas, también se ha dejado ver la primera imagen de la serie animada de 'Skull Island'. En este caso la historia se centra en un grupo de náufragos que tratan de escapar de la Isla de la Calavera y de todos los monstruos que la habitan... incluyendo al mismísimo Kong.

Durante la semana se han confirmado varios proyectos de anime nuevos, comenzando con 'exception', una serie terror y ciencia ficción donde los humanos se han mudado a un nuevo planeta. Para ayudarles en esta misión cuentan con una impresora 3D muy avanzada, aunque la tecnología se puede volver contra ellos en cualquier momento.

based on the manga by the same name, UNCLE FROM ANOTHER WORLD is an isekai anime about what happens after someone returns from a magical life in another world #GeekedWeek pic.twitter.com/F0xNj1Symt