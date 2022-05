Netflix presume de sus futuros estrenos de animación: nuevo adelanto con imágenes de 'Sonic Prime', 'DeadEndia' o 'El príncipe dragón', que llegarán este año

Este mes los cuarteles de Netflix deben de estar un tanto en llamas, en especial en el departamento de animación. Gran parte de las cabezas pensantes y creativos han sido despedidos de la plataforma de streaming y un buen puñado de series canceladas, pero la buena noticia es que parece que no todo está perdido y que tendremos animación y para rato dentro de Netflix.

Por ahora sabemos que vienen un buen número de series de animación para todos los públicos de aquí a 2023,** con algunos estrenos muy interesantes a la vista de series originales y también más expansiones de franquicias** que han ido funcionando con bastante tino dentro de la plataforma.

Más franquicias, pero varios estrenos originales para todos los públicos

Netflix ha puesto toda la carne en el asador con series animadas de grandes franquicias. Encabezando la lista llegan a la plataforma 'El Bebé Jefazo: Vuelta a la cuna' y 'My Little Pony: Deja tu marca' este mismo mes. A lo largo del año veremos también la primera temporada de la serie de 'Kung Fu Panda' con Jack Black volviendo a doblar a Po en su versión original y 'Sonic Prime', con 24 episodios dedicados a una nueva aventura de Sonic.

También se estrenará 'Dead End: Paranormal Park', una serie de comedia y horror basada en las novelas gráficas de Hamish Steele, y una aventura interactiva de 'Jurassic World: Campamento Cretácico'.

No solo se estrenan series nuevas de IPs, por suerte tenemos a la vista varios títulos originales. 'Daniel Spellbound' será una serie de aventuras y fantasía, y en 'Oni: Thunder God’s Tale' los dioses y monstruos de la mitología japonesa campan a sus anchas. Para terminar de cubrir todos los géneros, también se estrenará la primera temporada de 'Super Giant Robot Brothers', donde dos robots descubren que son hermanos mientras tratan de defender la Tierra de fuerzas malvadas del espacio exterior.

Además de estas nuevas series, también se ha terminado de confirmar que a lo largo de 2022 llegarán nuevos capítulos de varias series de la casa. Por fin veremos la continuación de 'El príncipe dragón' y más temporadas de '¡La serie de Cuphead!', 'Jurassic World: Campamento Cretácico' y 'He-Man y los Masters del Universo'.

Lo que se viene en 2023

Aunque la reel se ha centrado sobre todo en 2022, también hemos tenido un pequeño adelanto de lo que está por llegar para el año que viene. Por fin hemos tenido un primer vistazo más completo a 'My Dad the Bounty Hunter', una serie de ciencia ficción y comedia centrada en un cazarrecompensas especial que oculta su verdadero trabajo a su familia... hasta que sus hijos descubren que su padre no es tan aburrido como pensaban.

También se ha podido ver un teaser de 'We Lost Our Human', que será una aventura interactiva sobre un gato llamado Pud y un perro llamado Ham, quienes se despiertan un día y descubren que todos los humanos de la tierra han desaparecido e intentan encontrar a su dueño.