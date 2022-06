Junji Ito tendrá serie en Netflix: el maestro del manga de horror da detalles sobre una nueva antología anime basada en su obra

Como parte de la semana Geeked de Netflix, la plataforma reveló que está dando vida a las obras del mangaka de terror japonés Junji Ito con el propio autor presentando el proyecto. Titulada 'Junji Ito's Maniac: Japanese Tales of the Macabre', la serie contará con las historias de varios libros de Ito. Alrededor de 20 historias diferentes que se adaptarán al anime por primera vez.

El Tweet de la cuenta oficial de Netflix Geeked tiene un video con la presentación, que no proporciona demasiada información más allá de algunas ilustraciones conceptuales de Ito y un lanzamiento proyectado para 2023. Hasta el momento, solo se han confirmado tres de las 20 historias que se adaptarán: The Hanging Balloons,Tomie y Souichi y pero aún no está claro qué historias incluidas en las dos últimas ya que son a su vez antologías.

En el anuncio no hay pistas de cómo se verá el producto final o cómo profundizará en la colección, y es probable que la información más detallada se acerque mucho más al lanzamiento. Hay cierto escepticismo ya que la anterior serie anime basada en el autor 'Junji Ito Collection' fue recibida con frialdad por su estilo de animación, aunque el dibujo se parecía al del maestro y mantenía mucho de su poder pesadillesco.

En el video, Ito entra en detalles sobre cómo concibió algunas de sus historias de manga y las ideas que las inspiraron. Habla sobre el clima que consideró necesario, por ejemplo, y cómo alcanzó el impacto deseado en sus dibujos. Ito es conocido por ser extremadamente inquietante. Sus obras no prestan atención a la sangre y el gore, sino que prefieren una imaginería surrealista que parece una representación de pesadillas. También está pendiente de llegar la adaptación de 'Uzumaki' de Adult Swim.