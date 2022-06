Netflix renueva 'Masters of the Universe: Revelation': la serie animada de He-Man creada por Kevin Smith tendrá temporada 2 y promete una "revolution"

La franquicia de He-Man no ha muerto y en Netflix nos lo están dejando bien clarito con sus series de animación. Aunque no llovió a gusto de todos los fans con 'Masters of the Universe: Revelation', la serie de Kevin Smith todavía tiene mucha guerra que dar y ya se ha confirmado que hay una secuela a la vista.

Según se ha confirmado durante la Geeked Week de Netflix, tendremos una serie secuela titulada 'Masters of the Universe: Revolution' que de nuevo contará con Kevin Smith como productor ejecutivo y showrunner y con Powerhouse Animation ('Castlevania', 'Sangre de Zeus') al frente de la animación.

After Revelation comes REVOLUTION!

I’m ecstatic to be making more @MastersOfficial with @Mattel and @powerhouseanim for @netflix!

Big thanks to everyone who streamed our show last summer! You gave us the Power to go back to Grayskull for another epic Eternian adventure! pic.twitter.com/TlCP8TLnS9