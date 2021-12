'Masters del Universo: Revelación. Parte 2', una atrevida expansión de la serie clásica en Netflix, regada de momentos explosivos y cucharaditas de fanservice

He-Man ha vuelto, y esta vez es en serio. Verdad de la buena. La primera parte de 'Masters del Universo Revelation' fue impresionante a nivel de animación, desde luego, consolidando más y mejor el estupendo trabajo de Powerhouse Animation Studios; pero acabó dividiendo opiniones de manera justificada: el propio He-Man y su némesis, el no menos icónico Skeletor, asomaban menos de lo justo y necesario en una muy esperada continuación directa de la mítica serie de Filmation. Y pese a sus muchos aciertos, que los tuvo, dividir la temporada en dos partes fue un error. Un tropiezo sonoro que queda encauzado y resuelto en este segundo y último tramo de 'Revelation'. Una conclusión que busca y logra ser épica encontrando hueco para atar cabos sueltos y sorprender al espectador con pequeños guiños, ideas valientes y grandes momentos.

Siendo justos, todo lo que fuese desviarse demasiado de los carriles de 'He-Man y los Masters del Universo', la serie original emitida entre 1983 y 1985, acabó en saco roto. Desde 'She-Ra, La Princesa del Poder', pese a los cameos del Campeón de GraySkull, a la película protagonizada por Dolph Lundgren y Frank Langella; pasando por 'Las Nuevas Aventuras de He-Man'. Cada producción buscó ampliar la visión original, pero parecía que el momentum había pasado y la gran mayoría de sus fans (que no todos) tenían otras nuevas obsesiones con las que entretenerse.

Casi cuarenta años después, los mismos niños que alucinaban con las aventuras de He-Man vuelven a coleccionar las nuevas líneas de figuras de acción. A llevar camisetas (y calcetines) que homenajean con descaro la serie original. A llenar sus redes sociales con chistes y referencias a esos personajes hipermusculados que evocan otros tiempos y, a la vez, se prestan tan bien a ser carne de meme. Y Netflix es plenamente consciente del poder de la nostalgia. Traer de vuelta a los Masters es una oportunidad y un poderoso reclamo. Pero la pregunta se vuelve inevitable: ¿cómo dar en el clavo? Definitivamente, la primera mitad de 'Revelation' no logró convencer a todo el mundo.

Y no es para menos: lo que hace interesante 'Masters del Universo Revelation' es que no es un reboot como fue la serie de 'He-Man and the Masters of the Universe' de 2003 y su manera de reinventar la mitología es muy diferente a la de las nuevas series de cómics, aunque toma muchos elementos de estos; sino que ofrece al gran público y a los niños de entonces una nueva tanda de episodios que nos hace regresar al universo animado de Filmation y, a partir de ahí, trae de vuelta personajes que, como su público original, están en otra etapa de sus vidas.

Sin embargo existen dos notables excepciones a esta premisa. Los dos únicos personajes de toda Eternia que, como el Coyote y el Correcaminos, parecen haberse quedado estancados en las aventuras clásicas: el príncipe Adam (la identidad original de He-Man, el hombre más poderoso del universo) y Skeletor, quien tras años de derrotas sigue obsesionado con el Campeón de Eternia y los secretos del castillo de GraySkull. A fin de cuentas, ambos personajes han sido los dos únicos ejes sobre los que ha girado en mayor o menor medida cada episodio con alguna excepción. Hasta ahora.

Como cantaba Pearl Jam: "It's Evolution, Baby"

Partiendo de esa base, el cineasta y súper-geek Kevin Smith se asoció con Netfix y Mattel Television para resucitar el fenómeno, regresar a las raíces y la esencia genuina de los 'Masters del Universo' y darle un nuevo impulso. Ofreciendo un tono menos infantil y un contenido más acomodado a una audiencia adolescente y a los nostálgicos los Masters. Una serie de paso obligado para todo el que alguna vez tuvo una figura, una réplica de plástico de la Espada de Poder o, con un poquito de suerte, su propio Castillo de GraySkull. Y pese a que llegar a esos dos perfiles no debería ser muy complicado, la citada división en dos tandas de episodios 'Masters del Universo Revelation' también dividió opiniones.

Porque a diferencia de la serie de Filmation, cuyos capítulos -con un par de excepciones- podían emitirse en cualquier orden, 'Masters del Universo Revelation' es una nueva historia dividida en diez episodios. Una sola trama que reintroduce a los personajes mientras sirve de rompehielos al universo ya conocido, se atreve a ofrecer un nudo que sirve para expandir de manera valiente todo lo conocido sobre los Masters y desemboca en un apoteósico desenlace cuyo broche traslada al espectador a la mayor y más importante batalla jamás vista en cualquier adaptación animada de 'Masters del Universo'. A una escala brutal. Y, lógicamente, que se haya reservado lo interesante para la segunda mitad le pasa factura al conjunto.

Y eso que, como veremos justo a continuación, el episodio final titulado 'La Fragua del bosque' nos dejó en un momento culminante tremendo: entrando en terreno de spoilers para quien no se haya aventurado todavía en la serie, Skeletor reaparece en el castillo de Grayskull, empala al príncipe Adam con su cetro y, alzando la espada de He-Man, reclama ante los presentes el poder del universo. Los episodios anteriores podrán gustar más o menos, pero se trata de un broche espectacular.

El día que Skeletor se hizo con el poder de GraySkull

Una estampa imposible de imaginar en la serie animada de Filmation: el príncipe Adam se desangra en el castillo de GraySkull ante la atónita mirada de sus viejos amigos. En el mismo salón, a tan solo unos pocos pasos del malherido campeón de Eternia, un Skeletor triunfante y absolutamente irradiado del poder del universo le da un discurso a una paralizada hechicera esgrimiendo la espada del poder. Su victoria es absoluta y de su llameante garganta nace una frase que se le ha resistido durante toda una eternidad.

Pronto, toda Eternia recordará este histórico momento en el que Skeletor acabe por fin con la vida de He-Man.

Antes de proseguir con su momento de gloria lo poco que queda del príncipe se incorpora para hacerle una pequeña gran corrección al monstruoso ser: él no es He-Man, sino Adam, el príncipe de Eternia. Defensor de los secretos del Castillo de GraySkull. Y pese a que ha perdido mucha sangre, todavía le quedan fuerzas para hacer una inesperada introducción levantando una sonrisa heroica: 'Y este es mi amigo Cringer'.

De la nada, un enorme felino verdoso ataca al séquito del poderoso demonio liberando a los prisioneros; momento que sirve para que todos escapen a la desesperada de sus ataduras. Sin embargo, aquel acto de gallardía era solo la distracción: el despertar de un poder arcano y un sacrificio inesperado serán lo que permitirá a Adam y el resto de guerreros heroicos salir con vida de aquella sala a través de un improvisado portal.

Los hechizos tienen poco que ver con los "truquillos" de Filmation, y eso juega a su favor

'Masters del Universo Revelation' es el resultado de una muy curiosa cristalización de los elementos conocidos y los que jamás llegaron a darse en la serie original. A lo largo de la serie aparecen figuras y vehículos muy reconocibles y situaciones exclusivas de los mini-comics y las imponentes ilustraciones de los blisters y las alucinantes cajas; pero aquí hay un pequeño gran detalle que lo hace todo diferente: toda esa barbarie y esa epicidad estática que jamás se vio en la pequeña pantalla estalla. Los eternos puñetazos al aire aquí culminan en explosivos golpes, y las espadas y hechizos de los personajes cortan y arrebatan vidas.

El guión de Kevin Smith se descarrila intencionadamente de lo conocido con un doble propósito:

De partida, estos Masters no son los de hace cuarenta años . Los únicos que no han evolucionado son Adam y Skeletor, pero -al igual que el espectador al que va dirigida la serie- se busca ofrecer personajes con más matices y en los que los conceptos como el bien o el mal porque sí dan paso a la duda, la desconfianza o la fe en el destino.

. Los únicos que no han evolucionado son Adam y Skeletor, pero -al igual que el espectador al que va dirigida la serie- se busca ofrecer personajes con más matices y en los que los conceptos como el bien o el mal porque sí dan paso a la duda, la desconfianza o la fe en el destino. El otro propósito de la serie, y quizás el más delicado de tratar, es que en lugar de girar todo en torno a dos ejes (He-Man y Skeletor) se han introducido de manera muy intencionada otros dos engranajes más: una Teela que tambalea ante su destino como la nueva hechicera de GraySkull y una Evil-Lyn que, pese a alzarse con el poder del universo, se siente vacía.

De este modo, 'Masters del Universo Revelation' fragmenta el tiempo en pantalla entre los cuatro protagonistas principales y los posiciona poco a poco ante una batalla por el control del propio destino del universo y la misma existencia. Un tipo de conflicto a gran escala que, lógicamente, requiere mucho más que la fuerza bruta de He-Man y los retorcidos planes de Skeletor. Lo cual dará pie a alianzas inesperadas, conflictos emocionales y resoluciones dramáticas.

Savage He-Man: de los mini-comics a la pequeña pantalla

Y, si bien, los cinco últimos episodios de la segunda parte aprovechan más el ritmo, la carga de la acción y la cantidad de personajes en pantalla que la primera parte, también es más ambiciosa a la hora de hacer crecer a todos esos personajes que forman parte de la infancia de una generación entera, reservándose el derecho de permitir que tanto He-Man como Skeletor sigan como siempre y en su línea. Promoviendo en esta segunda parte que se produzca esa muy aplazada -y mal gestionada- inevitable colisión de poder entre ambos.

Lógicamente, existe un personaje que sale enormemente perjudicado entre tanta idea nueva: Skeletor el cual es interpretado de manera intachable por Mark Hamill en la versión original y al que Antonio Esquivias en la edición hablada en castellano, queda reducido de manera gradual a una triste parodia del personaje de la serie de Filmation. Porque una cosa es que para un especial de navidad se le permita mostrar debilidad, y otra convertirlo gradualmente en un chiste del icono que siempre fue y sigue siendo.

Masters del universo m´´as allá de la nostalgia: una conclusión épica para una serie histórica

La segunda parte de 'Masters del Universo Revelation' está generosamente colmada de guiños y homenajes muy acertados a todo el legado de He-Man. Verás en la pequeña pantalla figuras que llegaron a las tiendas pero jamás aparecieron en la serie original; e incluso personajes creados expresamente para la película de 1987; incluyendo a Blade o a Pig Boy, el curioso cameo del afortunado ganador de un concurso promovido por la propia Mattel. Se ha logrado repartir una cantidad alucinante de personajes, frases y guiños a la comunidad de fans a lo largo del metraje.

Desde la brutal entrada en escena de Savage He-Man con su hacha, una espectacular referencia a los origenes de He-Man en los mini-cómics cuando ni siquiera existía la figura del príncipe Adam o todas las licencias que se tomó Filmation; al rediseño de Evil-Lyn con la hechicera cuya inspirada nace en su atuendo como acólita de Horokoth, de los cómics más recientes. Elementos que denotan que se ha puesto un esfuerzo excepcional a la hora de crear esta serie y darle al apasionado por los Masters cucharaditas bien cargadas de fanservice.

Podrá gustar más o menos, pero la cantidad de detalles por fotograma es espectacular

Sin embargo, existe un punto a tratar de paso obligado: en 'Masters del Universo Revelation' se le da un mayor peso a Teela y su ascenso como la nueva hechicera de GraySkull. Algo que, todo sea dicho, nos lleva al propio origen de la figura de Mattel, un conjunto de cabos sueltos dejados por la propia Filmation en episodios muy concretos y un trasfondo más cuidado y expandido en las nuevas aventuras publicadas por los cómics de DC durante el renacer editorial de la marca. la Teela de 'Revelations' hereda todo lo anterior y, sin paños calientes, llega a eclipsar a He-Man, pero -en honor a la verdad- ni lo sustituye ni lo suplanta pese a tener más minutos en pantalla. Y eso es un acierto absoluto.

Como reflejo total del ascenso de Teela, quien a todos los efectos lleva el ritmo de la propia serie, tenemos la figura de una Evil-Lyn que acabará desechando su rol secundario y añadiendo nuevos matices a su personalidad. Estableciendo una dinámica propia con el propio Skeletor y sus guerreros diabólicos hasta tener voz propia y, llegado el momento, alzarse de manera definitiva en los compases finales de la serie. Como esa clase de amenaza que no puede combatirse a base de puñetazos o valentía. Aportando elementos y amenazas que, muy posiblemente, escaparían de las capacidades de un Campeón de Eternia.

He-Man cede buena parte del protagonismo, pero su entrada en escena jamás decepciona

En honor a la verdad, Netflix no ha renunciado a ofrecer el clásico entretenimiento para niños y no tan niños deseosos de hacerse con muñecos: en lugar de poner todos los huevos en la misma cesta se ha dedicado a explorar el futuro de los personajes que cautivaron a toda una generación y darles nuevos matices mientras se ha acomodado una historia a medida para los más pequeños de la casa con la nueva versión de 'He-Man y los Masters del Universo' de animación digital.

La segunda parte de 'Masters del Universo Revelation' no es una redención de los cinco primeros episodios, sino la visión completa de un viaje épico, valiente y colmado de pequeños y grandes homenajes al material original. El epílogo de una historia que se inició hace cuarenta años a través de una trama que, en lugar de ofrecer lecciones capítulo a capítulo, supone un viaje emocional que nace desde la nostalgia, abraza el afán del coleccionista y lo eleva a la intensidad de unas batallas gloriosas magistralmente animadas. Y pese a que, como todo lo producido después de la serie de 1983, no ha gustado a todos; hay algo que ya es incuestionable: 'Revelation' triunfa al revitalizar un fenómeno que, para muchos de nosotros, jamás pasó de moda.