'Masters del Universo: Revelación': Kevin Smith pone patas arriba el universo de los personajes con su reinvención para Netflix

A comienzos de los años 80, Mattel y Filmation tuvieron la decencia de crear una serie de televisión para promocionar una de sus líneas de juguetes más potentes. 'Masters del Universo (He-Man y los Amos del Universo)' contó con 130 episodios que aumentaban y dignificaban el mundo de sus populares figuras. Ahora, casi 40 años más tarde, Kevin Smith y Netflix se han aliado para hacerlo otra vez bajo el título de 'Masters del Universo: Revelación'.

Eterniamente agradecido

En un movimiento inteligente y directo al grano, sin tiempo que perder, Smith, un eterno niño que nunca tendrá reparos a la hora de jugar con los universos que visita, ha reimaginado la historia de los personajes con una miniserie que moderniza su mitología y quita las telarañas que el tiempo ha ido dejando. Con amplia experiencia en el mundo del cómic (algunos de sus trabajos para 'Daredevil' o 'Spider-Man' son realmente fantásticos), el realizador de 'Red State' llega a Netflix para despertar de su letargo a unos fans que seguramente puedan ver la serie junto a sus hijos.

Cogiendo al toro por los cuernos, Smith tiende un puente entre aquella serie que nunca tuvo un final como tal y su nueva aventura, algo que agradecerán aquellos que lleguen al universo de Eternia sin tener la más remota idea de quién es toda esa gente. Para los desmemoriados tampoco funciona nada mal un primer episodio que arranca con unos grafismos impresionantes de la línea clásica de la marca y que incluye un par de cruentas batallas. Bueno, a ver, no es 'Platoon' pero sí está a años luz de un material original que no solo no podía permitirse esos lujos: la guerra estaba prohibida.

A la alianza formada por el cineasta, Powerhouse Animation Studios, Netflix y Mattel no les tiembla el pulso a la hora de poner toda la carne en el asador, dejando un final de primer episodio realmente impactante, inesperado e inteligente. Nada será igual tras los acontecimientos que se suceden y su fatal desenlace. Así, 'Masters del Universo: Revelación', se convierte casi en "Masters del Universo: Revolución", cambiando varios roles y adaptando otros. De entre todos los personajes, como siempre, será Skeletor quien robe la función gracias a sus malas artes, su ingenio maligno y a la impresionante voz que le da el gran Mark Hamill.

Aquí, de momento, nos encontramos con un primer episodio muy por encima del resto de la serie. Vista en su totalidad se aprecia una diferencia abismal entre el piloto, único episodio escrito por Kevin Smith y el resto de capítulos de la (mini) temporada. Estos nuevos Masters del Universo se han modernizado para la actual oferta de streaming como lo ha hecho anteriormente una serie tan venerada como 'The Mandalorian'.

Bebiendo un poco de la estética de aquí y de allá (por momentos parece que estemos ante otros 'Guardianes de la Galaxia'), la serie ha quedado tan modernizada que parece querer dejar claro que la tecnología es más importante que la magia. En el segundo episodio, uno de los personajes principales afirma que "Cuánto menos dependa la gente de la magia, mejor nos irá". Toda una declaración de intenciones y una decisión tan natural como acertada.

Powerhouse Animation Studios, responsables también del 'Castlevania' de la plataforma, llenan con su color y su animación habituales una miniserie que termina en un punto tan álgido que no deberían dejar pasar mucho tiempo hasta la llegada de la segunda temporada. 'Masters del Universo: Revelación', es la guinda a un pastel de Grayskull que ha encontrado en la plataforma su lugar feliz y que se puede complementar con un par de documentales sobre el fenómeno también disponibles en Netlix.