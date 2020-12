Netflix renueva 'Sangre de Zeus': las aventuras de Heron en la antigua Grecia tendrán segunda temporada

Los amantes de la animación para adultos que, además, tengan en su poder una suscripción a Netflix, están de enhorabuena; porque la plataforma de streaming ha anunciado que la serie 'Sangre de Zeus', que debutó el pasado mes de Octubre, continuará sumergiéndonos en su particular versión de la mitología griega en una segunda temporada.

La noticia ha llegado a través de la cuenta de Twitter NX, una de las vías de comunicación oficiales de Netflix, acompañada de un breve teaser que utiliza material de los episodios ya disponibles y que, lamentablemente, no aporta una fecha de estreno para la nueva tanda de capítulos.

The Fates have news! Heron's adventures will continue in season 2 of Blood of Zeus. @powerhouseanim pic.twitter.com/RJXvhIJJkr