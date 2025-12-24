Una de las películas navideñas más infravaloradas es también una de las mejores de Marvel

"Sí que me cuadra. Absolutamente". Guy Pearce lo tenía clarísimo el año pasado cuando promocionando otra película, un compañero de reparto le decía medio en serio medio en broma que 'Iron Man 3' era su película navideña favorita. En aquel momento bromeaban con que "cualquier película con Guy en ella es una peli navideña", haciendo referencia también a 'L.A. Confidential'.

'Iron Man 3' no es la típica película navideña y para muchos, mencionarla como tal arquearía cejas incluso más que hacerlo con 'Jungla de cristal'. La ambientación festiva pasa generalmente desapercibida pero está ahí, y tampoco ayuda que originalmente se estrenase en abril. Aun así está llena de detalles que justifican la etiqueta. Son memorables por ejemplo sus escenas nevando. En el clímax, Tony le desea feliz navidad a Rhodey tras la intensa batalla.

Algunos fans han visto conexiones incluso más claras con el cine navideño. Desde el podcast Raiders of the lost podcast apuntaban con mucho tino que la relación que existe entre Tony Stark y el crío es un poco como la de Santa Claus con los niños. Un tipo adulto que aparece en tu casa, te ayuda a resolver aspectos de tu vida y al marcharse te deja regalos. Desde el blog oficial de Marvel también se suman a esta visión de la película, alegando que "Tony pasa dificultades y sale adelante habiendo visto que se ha equivocado. Ese es el espíritu de la Navidad".

La considere cada uno así o no, 'Iron Man 3' ha envejecido de maravilla, una cualidad de la que no muchas de Marvel pueden presumir. La tercera entrega siempre fue una inesperada joya en el catálogo del UCM, renovando la testada fórmula con el característico humor ácido y la enérgica mano de Shane Black, que casaba de maravilla en conjunción con un Robert Downey Jr. comodísimo en el rol. El Tony Stark más divertido es también uno inesperadamente introspectivo.

Curiosamente no es la única película de Shane Black y Robert Downey Jr. ambientada en Navidad. 'Kiss Kiss Bang Bang', otra pequeña joya neo-noir también marca esas casillas, e incluso la favorita popular 'Dos buenos tipos'. Por lo que podría considerarse que el espíritu festivo es parte de la característica marca del cineasta.

