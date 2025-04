'Devil May Cry' demuestra que Netflix ha pillado el punto a los animes de videojuegos. La adaptación va más allá de una simple macarrada con tiroteos y espadazos

Netflix lleva ya unos años apostando por series animadas de videojuegos entre 'Cyberpunk: Edgerunners', 'Tekken: Bloodline' y, más notablemente, con sus dos series de 'Castlevania', que desde luego son de lo mejorcito que tenemos en la plataforma.

Ahora bien, Adi Shankar sigue picando en busca de oro con adaptaciones de videojuegos de Capcom, y ahora le ha tocado el turno a 'Devil May Cry' con unas cuantas de tiroteos y espadazos de la mano de Dante.

Pull my Devil Trigger!

Hay que decir que 'Devil May Cry' ya tuvo una serie de anime emitida allá por 2007, y que no salió muy bien parada. Ahora desde Netflix y la productora de Adi Shankar se quieren desmarcar con una nueva serie animada desde Studio Mir, el estudio detrás de 'Avatar: La leyenda de Korra' y 'The Witcher: La pesadilla del lobo'.

Y la verdad es que en este caso, la nueva 'Devil May Cry' les ha salido bastante redonda, con muchísima acción y un puntazo muy macarra. Aunque reducirla solo a eso sería bastante injusto porque la serie de Netflix demuestra pronto que tiene bastante más que dar de sí.

Aquí tenemos a Dante, un cazador de demonios por encargo que se ha ganado a pulso su reputación y se convierte en el objetivo de DARKCOM, una organización gubernamental en guerra con un terrorista conocido como el Conejo Blanco que quiere abrir un portal al reino de los demonios.

Poquito a poco 'Devil May Cry' nos va desengranando la historia familiar de Dante y su misterioso colgante, pero también juega de manera paralela con el pasado de Mary Ann Arkham (que nos suena más como "Lady" si venimos de los juegos) y la vendetta personal del Conejo Blanco. Todo esto envuelto en muchísima acción, musicote de los 2000 y gore demoniaco.

Más allá de los tiroteos

Aunque 'Devil May Cry' está cargada de referencias a los videojuegos y más o menos podría servir de precuela a la tercera entrega de la franquicia, tampoco tiene miedo a desviarse del todo y cambiar algunos elementos que ya conocemos. Así que quizás a los más puristas que buscan una adaptación al dedillo no terminen contentos con ciertos cambios, especialmente al pasado de Lady.

Y es que, como 'Castlevania: Nocturno', 'Devil May Cry' toma elementos de su franquicia, sobre todo del manga, pero se dedica a contarnos su propia historia. Y en lo que de entrada iba a ser una sobrada con tiroteos, espadazos y chistecitos termina siendo un relato bastante brutal sobre el racismo, la tragedia de los refugiados y la inmigración con un paralelo curioso con todas las invasiones que se ha marcado Estados Unidos en las últimas dos décadas.

Que sí, que macarradas hay y Dante es uno de los puntos más fuertes de la serie (imposible que no te saque una sonrisa y el tandem que hace con Enzo es una fantasía), pero 'Devil May Cry' también consigue rascar mucho más y Adi Shankar te la cuela por la escuadra. Especialmente con un sexto episodio que lo cuenta todo sin apenas diálogo y con una maravillosa mezcla de estilos por parte de Studio Mir y La Cachette, el estudio francés que colabora en este capítulo en ciertas secuencias.

Hay que decir que aunque el estilo visual de 'Devil May Cry' a veces se acerca más a un "Saturday morning cartoon" modernizado que a un anime convencional, Studio Mir sigue demostrando que viene con muchísima fuerza cuando le dan tiempo para lucirse y las secuencias de acción que se marca son brutales.

Su estilo le va que ni pintado a la franquicia, aunque en algunas ocasiones se les ven las costuras a los modelados en CGI... Con los complicados que son los modelos de ciertos personajes se entiende que hayan recurrido a ello y también consiguen una integración bastante buena.

Aunque, tirando también de uno de los problemas de 'Castlevania: Nocturno', 'Devil May Cry' te deja con ganas de más y con un final demasiado abierto para una segunda temporada que no sabemos muy bien si llegará. Sí que es cierto que el conflicto principal parece que se ha cerrado en esta primera temporada, pero Netflix nos deja con un cliffhanger demasiado grande que quizás no queramos resolver tan solo en los videojuegos.

