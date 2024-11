'Dandadan' estrena su mejor capítulo hasta ahora. El anime se reafirma como una de las series imprescindibles de 2024 y demuestra que es mucho más que "aliens y fantasmas"

Ya desde que se anunció su anime y supimos que iba a llegar de la mano de Science Saru, 'Dandadan' se posicionó rápidamente como uno de los animes más esperados de 2024. Y desde luego no ha decepcionado, sino que encima ha ido subiendo de nivel cada semana.

La trama de 'Dandadan' gira en torno a Momo Ayase, quien cree en los espíritus pero no en los aliens, y un compañero de clase al que ella llama Okarun, que piensa todo lo contrario. Los dos hacen una apuesta y resulta que ambos tienen razón, pero encima él es maldito por una vieja fantasma y ella despierta sus poderes psíquicos latentes. Un follón divertidísimo con toques de comedia romántica, pero 'Dandadan' acaba de probar que ni todo son risas ni se queda en lo superficial.

¡Este artículo contiene spoilers del capítulo 7 de 'Dandadan'!

Un mundo (que puede ser) más amable

Hasta ahora 'Dandadan' había tenido su cierto tonillo de drama o momentos turbios, pero se había mantenido con un tono bastante consistente de comedia y acción. Una locura frenética que ya te engancha desde el primer momento, pero con el capítulo 7 ('Un mundo más amable'), ha dejado a sus seguidores con la boca abierta.

El capítulo anterior nos había presentado a Acrobatic Silky, un fantasma de una mujer que lleva persiguiendo a Aira Shiratori desde que esta era pequeña y que dice ser su madre. Y ahora hemos descubierto que no, que efectivamente no es su madre, pero que este yokai tiene una desgarradora historia detrás y que lo único que quería era proteger a su hija.

'Un mundo más amable' cambia totalmente de registro, mostrándonos la historia de esta mujer desconocida mientras las pasa canutas para ella sola adelante a su hija. No solo es una historia cruda y con un final desgarrador, con su hija siendo raptada y ella muriendo desangrada, es que la dirección de arte y storyboard son una auténtica preciosidad que demuestra que Science Saru es uno de los mejores estudios de animes actuales.

"Es una carta de de amor para todos los fans de 'Dandadan'. Tantas decisiones creativas unidas tan perfectamente", ha dicho un fan del anime, alabando la dirección artística del episodio. Otro fan señaló perfectamente que "La niña y la luz la golpean al mismo momento. Su lugar seguro mientras el resto del mundo está cubierto de oscuridad. Me encanta como se han comprometido con el contraste y le dieron al interior de la casa un brillo surrealista cuando la madre y la hija están juntas".

Desde cámaras subjetivas frenéticas que muestran en primera persona el pánico y la desesperación, hasta juegos de luz y color preciosos para enfatizar cada momento de la mujer que fue Acrobatic Silky y su hija. Y, por supuesto, la verdadera revelación: al perder a su hija, Acrobatic Silky decide dedicar todo su ser a proteger a Aira, aunque esto signifique sacrificarse a sí misma.

El capítulo más reciente de 'Dandadan' ha mostrado que es mucho más que un anime de "aliens y fantasmas", y que tiene muchísimo corazón y mucha mala leche para también dejarte llorando como un bebé. Aunque la mejor virtud de 'Dandadan' también reside en que no te vapulea constantemente con trasfondos tristes de fantasmas (como peca 'Kimetsu no Yaiba' muchas veces), si no que se los dosifica para usar toda la artillería en el momento concreto.

"Uno de los momentos más dolorosos adaptados, el momento en el que me enamoré de 'Dandadan", decía otro fan, sobre la historia de Acrobatic Silky y su hija, con otro añadiendo que "Leerlo en el manga fue una cosa, pero verlo animado es todavía más triste. Aún me siento mal por ella".

'Dadadan' ya tenía un nivel altísimo, pero sin duda este capítulo más reciente ha catapultado su calidad. En el momento de escribir este artículo, 'Un mundo más amable' tiene una puntuación de 9,7 sobre 10 en iMDb y 4,9 sobre 5 en MyAnimeList, siendo el capítulo mejor valorado hasta ahora de toda la serie.