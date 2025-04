Si 'To Be Hero X' te ha dejado con ganas de más donghua, aquí van 4 intrigantes animes chinos que se pueden ver en streaming

Ya va siendo cada vez más común que cuando empieza una nueva temporada de anime tengamos varios animes chinos en la lista de estreno. Los donghua, la palabra china para producciones animadas, son más y más populares y en China están tomando notas para medirse con Japón en la industria.

Esta primavera nos ha llegado 'To Be Hero X', un inquietante donghua de superhéroes que ya se ha vuelto viral gracias a una animación muy similar a la de 'Arcane'. Y si tras echarle un ojo nos hemos quedado con ganas de darle una oportunidad a otras series de estilo anime salidas de China, aquí os dejamos varias ideas.

Link Click

'Link Click' sin duda ha sido uno de los animes chinos que mejor está funcionando a nivel internacional gracias a su mezcla de misterios y ciencia ficción con una animación muy resultona. Se ambienta en un estudio de fotografía único que permite a su duelo viajar en el tiempo y visitar los eventos donde se tomaron las fotos de sus clientes.

Disponible en Crunchyroll

Scissor Seven

Dejando atrás las intrigas llegamos a 'Scissor Seven', que es un anime de comedia con el que no te puedes aburrir (aunque a veces se vuelva un poco turbio) y encima tiene una animación espectacular. Aquí tenemos a Seven, quien intenta convertirse en asesino profesional y abre una barbería como fachada para nuevo negocio... aunque es un amnésico que no recuerda que ya es un famoso sicario.

Disponible en Netflix

La bendición del oficial del cielo

Primero llegó a Netflix, donde 'La bendición del oficial del cielo' ya cosechó su bien ejército de fans y se reafirmo como uno de los mejores donghua actuales con su segunda temporada.

Es la historia de Xie Lian, quien se ha ganado el desprecio de los otros dioses y fue desterrado a la Tierra durante siglos. Una vez regresa a los cielos, empieza a investigar una serie de desapariciones para tratar de ganarse el respeto de sus iguales. Así es como conoce a Hua Cheng, el rey de los fantasmas.

Disponible en Crunchyroll

A Will Eternal

Si buscamos más series que equilibren bien comedia y fantasía 'A Will Eternal' es una buena apuesta... Y además tiene más de cien episodios si tenemos mucho tiempo que matar. El protagonista es Bai Xiaochun, un cobarde que se embarca en un viaje para conseguir la inmortalidad, aunque su miedo a la muerte no hace más que retrasarle.

Disponible en Rakuten Viki

