William H. Macy, sobre el mejor actor con el que ha trabajado: "Hagas lo que hagas eres jodidamente brillante todo el tiempo"

William H. Macy es uno de los actores de Hollywood más respetados de las últimas décadas. Es cierto que nunca ha ganado el Óscar -solamente fue aspirante en una ocasión por su inolvidable trabajo en 'Fargo'-, pero su presencia en pantalla es poco menos que una garantía de que van a hacerse las cosas bien.

"Era el mejor de nosotros"

Eso sí, él mismo es consciente de que trabajó varias veces con otro actor con mucho más talento que él, hasta el punto de considerar que era el mejor de todos ellos. Ese honor pertenece al tristemente fallecido Philip Seymour Hoffman, con quien Macy coincidió en 'Boogie Nights', 'Magnolia' y 'State and Main'.

'State and Main' (Fine Line Features)

Macy asegura en Vulture sobre Hoffman que "era el mejor de nosotros; nunca lo hizo mal. Y no sé si es solo mirando atrás, pero ahora veo que estaba sufriendo. Creo que el peso de la vida era más pesado para Phil que para otras personas". Recordemos que el ganador de un Óscar por 'Truman Capote' falleció en 2014 como consecuencia de una sobredosis...

El protagonista masculino de 'Shameless' también recuerda que "alguien preguntó sobre la preparación. No hago mucha preparación, todo lo que necesito está en el guion. El personaje es un truco que le gastamos al público: no tienes que vivir el personaje. Eso no es actuar, es una enfermedad mental. Y Phil no estaba de acuerdo. Él dijo: No, creo que hay cosas que puedes hacer para entrar en el mundo. Pase lo que pase, tienes que encontrarlo en ti mismo, y creo que tienes que sumergirte en el mundo".

Eso llevó a que Macy concluyera lo siguiente: "De repente me di cuenta, ¿qué le estoy diciendo? Dije: "Hagas lo que hagas eres jodidamente brillante todo el tiempo", y él dijo: "Gracias, y creo que tú también lo haces, independientemente de lo que digas". Pero fue una pequeña ventana a lo profundamente que sentía las cosas. Pienso en él en 'Boogie Nights' cuando aparece con esa ropa que le queda pequeña y sostiene el portapapeles cerca del pecho y muerde el lápiz mientras intenta coquetear con Dirk Diggler; es desgarrador. Y nunca lo volví a ver interpretar ese personaje. A partir de ese momento, interpretó personajes mucho más fuertes. Y no hay nada que no pudiera hacer".

Lamentablemente, Macy y Hoffman no volvieron a trabajar juntos después de 'State and Main', por lo que es bastante probable que perdieran el contacto después de eso.

En Espinof | Las mejores películas de Netflix en 2025

En Espinof | Las mejores películas en Prime Video de 2025