"Tengo ideas básicas, elementales, conceptuales". Rian Johnson anuncia que habrá 'Puñales por la espalda 4', pero aún no sabe ni de qué tratará

'Puñales por la espalda: De entre los muertos' acaba de estrenarse en Netflix y ya es número 1 en medio mundo, dejando a un lado, aunque sea momentáneamente, las películas navideñas. El whodunit cristiano de Rian Johnson es fascinante, y hay un consenso bastante claro: al margen del puesto en el que la coloquemos respecto a las otras dos, la calidad continúa siendo fantástica... y todos queremos más.

Benoit Blanc a su servicio

Johnson es consciente, y sabe que Daniel Craig está deseando continuar con un personaje ya mítico, Benoit Blanc, así que se ha puesto manos a la obra con la cuarta entrega de la saga, tal y como recoge Entertainment Weekly: "Tengo algunas ideas básicas, elementales, conceptuales. En plan, 'Vale, sería interesante si fuera este tipo de meollo'". Dado que han pasado tres años entre película y película, podemos suponer que sea lo que sea que esté en la cabeza de Johnson, lo veremos en 2028.

No tengo ideas concretas. No tengo un tema todavía. No tengo un lugar. Realmente es muy impreciso, y creo que es bueno mantenerlo así hasta que esté preparado para sentarme y escribirlo.

De hecho, el director espera poder hacer una película original antes de esta cuarta entrega, pero deja claro que existirá seguro: "Para mí, parte de hacer estas películas es reaccionar al momento presente, no necesariamente con la actualidad, o la política, o la cultura específicamente, sino lo que estamos sintiendo en el mundo en ese momento. Me gusta que no sean películas atemporales, y que hablen de algo común a todos nosotros en este momento presente. Así que, sí, no lo sé. Tengo una idea imprecisa, pero estoy intentando mantenerla así hasta que sea la hora de hacerla". Estaremos esperando.

