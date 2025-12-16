Hemos tenido que esperar unos años, pero por fin tenemos una adaptación de 'Percy Jackson' a la altura. Creo que la serie ha entendido por qué adoramos estos libros

Durante muchos años, los lectores de 'Percy Jackson' tuvimos la sensación de que la historia que nos había acompañado en la adolescencia nunca encontraría el lugar que merecía en pantalla.

Las películas pasaron sin pena ni gloria y no fueron capaces de capturar el espíritu, el trasfondo, el humor y la emoción de los libros de Rick Riordan. Por eso, el regreso del semidiós más famoso de la literatura juvenil con la serie de Disney 'Percy Jackson y los dioses el Olimpo' no es solo una nueva adaptación: es una especie de reparación histórica.

Apreciar por fin la esencia

La segunda temporada de la serie adapta 'El mar de los monstruos', el segundo libro de la saga, y lo hace sin temblarle el pulso, tomando decisiones que son clave desde el primer episodio. Una de las escenas más recordadas del libro -el partido de balón prisionero con monstruos caníbales- desaparece en pantalla, pero no por descuido, sino por una cuestión de ritmo y enfoque y, en su lugar, la serie opta por ir directa al conflicto central y demostrar que entiende que una buena adaptación no consiste en reproducir escenas icónicas al pie de la letra, sino en traducir su espíritu.

En los libros, la historia comienza con Percy soñando que Grover está en peligro y continúa enseñándonos cómo sigue con su vida, que está marcada por el acoso que sufre por defender a Tyson, un chico marginado al que nadie entiende. Ese tramo culmina con la revelación de que los abusadores son en realidad lestrigones y de que Tyson es un cíclope. Es una escena divertida y también muy representativa del tono de la saga, pero también es bastante literaria y difícil de sostener en una serie sin frenar la acción.

Por eso mismo, la serie introduce algunos cambios importantes. Desde el principio, Percy y su madre saben que Tyson es un cíclope, y el espectador también lo descubre casi de inmediato. Tyson ya forma parte del núcleo familiar y no es presentado como un simple alivio cómico. Esta decisión elimina el golpe sorpresa del libro, pero a cambio gana algo más valioso: un personaje mejor integrado, más humano y entrañable, y más cercano a Percy desde el inicio.

Además, al llevar la acción directamente al Campamento Mestizo y convertir el ataque de los monstruos en una amenaza inmediata, la serie eleva el nivel de peligro y acelera la trama. Así evita dedicar un episodio entero a la transición escolar y la temporada entra rápido en materia, algo fundamental para que no nos distraigamos.

Estos cambios también dicen mucho del respeto que la serie siente por su público. 'Percy Jackson y los dioses del Olimpo' no trata a los fans como espectadores pasivos ni se aferra a la nostalgia de manera rígida. Entiende que adaptar implica elegir, condensar y, a veces, sacrificar escenas memorables para que la historia funcione en un nuevo medio.

Sin embargo, al igual que ha ocurrido con otras grandes adaptaciones antes que esta, los cambios no traicionan la esencia, sino que la refuerzan. El mundo de Percy Jackson es enorme, lleno de momentos pequeños y grandes revelaciones, y no todo puede ni debe trasladarse tal cual. La segunda temporada demuestra que esta serie sabe exactamente qué conservar y qué transformar, y por eso, por fin, los fans podemos decir que nos han regalado la adaptación que siempre mereció tener la obra de Rick Riordan.

